10000 гривен за гектар: в Украине принимают заявки на субсидии для производителей хлопка

В Украине уже второй год поля засеваются стратегически важным сырьем хлопчатником. Сейчас же, когда эксперимент признали удачным, государство объявило поддержку фермеров, которые согласились выращивать эту культуру.

Фермерам, выращивающим хлопчатник дадут субсидии

В Государственном аграрном реестре начали прием заявок на бюджетную субсидию для сельхозтоваропроизводителей, которые выращивают хлопчатник, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия.

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Министра аграрной политики Виталий Коваль отмечает, что инициатива направлена на восстановление выращивания на юге Украины важной стратегической культуры – хлопчатника.

Учитывая климатические условия юга, опыт ученых и заинтересованность фермеров – это реально. Государственную поддержку – 10 000 гривен на гектар под урожай этого года могут получить аграрии, которые выращивают хлопчатник в Одесской, Николаевской и Херсонской областях,

– рассказал он.

Обратите внимание! На господдержку могут рассчитывать юридические лица и физические лица-предприниматели, которые соответствуют ряду требований. Они должны быть зарегистрированными в аграрном реестре, не имеют долгов перед бюджетом, не ведут деятельность на оккупированных территориях и тому подобное. Выплаты планируют начать с 15 сентября.