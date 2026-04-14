Война не остановила аграриев: Херсонщина наращивает площади под арбузами
- Фермеры Херсонщины расширяют посевные площади, в частности под арбузами, несмотря на военные действия.
- Аграрии инвестируют в защитные технологии и орошения для сохранения урожая, в частности используют дроны и капельные системы.
Фермеры Херсонщины продолжают работать даже под постоянными обстрелами и атаками дронов. Несмотря на риски, они не только сохраняют производство, но и увеличивают посевные площади.
Аграрии расширяют посевы несмотря на войну
На Херсонщине аграрии не останавливают работу даже в сложных военных условиях, сообщает "Вверх. Херсон". Наоборот – в этом году они увеличивают площади под отдельными культурами.
В частности, под бахчевые культуры отведено около 2 тысяч гектаров, из которых 1500 гектаров займут арбузы. Такие оценки озвучил председатель областной ассоциации фермеров и частных землевладельцев Виктор Гордиенко.
В то же время война заставляет пересматривать структуру посевов. В прифронтовых районах аграрии отказываются от пшеницы в пользу более устойчивых к возгоранию культур – рапса и подсолнечника. Причиной стали многочисленные случаи потерь из-за атак: в прошлом году в одном хозяйстве за считанные минуты дроны уничтожили 400 гектаров пшеницы.
Новые технологии помогают сохранить урожай
Чтобы минимизировать потери, фермеры активно инвестируют в защитные решения. Речь идет об использовании дронов и средств радиоэлектронной борьбы для противодействия атакам.
Важным фактором остается и орошение. Для полива овощей используют воду из Ингульца, а капельные системы набирают популярность благодаря государственной поддержке, которая компенсирует до 80% затрат на их установку.
Кроме бахчевых культур, регион также наращивает производство картофеля и лука. Несмотря на все риски, аграрии настроены работать дальше и готовятся к сбору урожая даже в сверхсложных условиях. Более того, херсонские фермеры экспериментировали даже с оливками.
