Агро 24 Агроновости Дроны уничтожают технику, а банки забирают квартиры: какие поблемы фермеров возле фронта
22 мая, 16:59
7

Дроны уничтожают технику, а банки забирают квартиры: какие поблемы фермеров возле фронта

Янина Мурдза

Украинские аграрии, которые выехали из оккупации в 2022 году, пытаются возродить свое дело на прифронтовых территориях. Кроме влияния войны, они сталкиваются с рядом проблем, требующих законодательного урегулирования.

Какие проблемы имеют аграрии, которые выехали из российской оккупации?

Фермеры с временно оккупированных территорий работают в условиях повышенного риска, теряя технику и рискуя жизнью из-за вражеских обстрелов. Их положение осложняется проблемами со старыми кредитами и нехваткой земли. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам аграрной политики Денис Марчук.

Смотрите также Венгрия отменила запрет на украинский агроимпорт: фермеры уже бьют тревогу

Как отмечает эксперт, аграрии с временно оккупированных территорий (ВОТ) – это люди, которые выстроили бизнес с нуля и были очень активными в своих общинах. Они развивали земельные банки, платили налоги, но с началом полномасштабной войны потеряли все.

Выехав из оккупации в 2022 году, фермеры потеряли свои предприятия в оккупации, поскольку их "национализировала" Россия. По словам Дениса Марчука, существуют отдельные истории аграриев из Херсонской и Запорожской областей, чьи бизнесы отобрали и неоднократно перепродавали россияне. В то же время те остались поручителями по кредитам, взятым до полномасштабного вторжения.

Сейчас проблемами аграриев с ВОТ занимается общественная организация "Ассоциация восстановления агросектора Украины", которая им предоставляет юридическое сопровождение. Ее создали на базе Всеукраинского аграрного совета, занимающегося лоббированием ряда законодательных инициатив для поддержки фермеров. В частности, одним из насущных вопросов остается работа с финансированием.

 

Денис Марчук,

эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета

Приняли закон, который фактически отменяет взыскание кредитов, взятых товаропроизводителями до большой войны. Мы долго отстаивали этот законопроект – он принят. Но, к сожалению, существует история, когда банки не идут на выполнение закона и продолжается определенное давление на работу аграриев, которые, по факту, ничего не имеют. Тогда они были собственными поручителями этих залогов, а сегодня их догоняют и забирают, если у кого-то есть, автомобиль, квартиру.

Заметим, что закон о "замораживании" кредитов, который предусматривает мораторий на принудительное взыскание залогового имущества для бизнеса с оккупированных и прифронтовых территорий, президент Украины подписал в августе 2025 года.

Однако по словам Дениса Марчука, практика взыскания с аграриев старых кредитов не исчезла, поэтому важно обеспечить контроль государства за соблюдением закона.

Другим проблемным вопросом является нехватка земель. В Украине действует рынок земли, по правилам которого все работают. Однако аграрии с ВОТ потеряли доступ к своим землям, а без него в релокации невозможно восстановить производство.

Сейчас мы выступаем за то, что в Украине есть ряд государственных земель, Академии аграрных наук, в частности, которые можно было бы через аукционы на льготной основе раздать этим людям. Работая при этих предприятиях, они имели бы возможность зарабатывать средства государству, платить налоги и формировать для себя какую-то финансовую базу для возвращения после временной оккупации,
– говорит Денис Марчук.

ВАР предлагает временно предоставлять льготный доступ к государственным землям этим категориям аграриев, например, на определенный контрактом срок или до возвращения оккупированных территорий.

Еще один важный вопрос – земли под фортификациями. С 2014 года значительную часть площадей используют военные для строительства оборонительных сооружений. Хотя аграрии больше не обрабатывают эти земли, это не освобождает их от уплаты налогов и аренды, а механизмы оформления прав на участки под фортификациями и компенсации владельцам до сих пор не определены.

Для решения этого вопроса создали законопроект №14117, который находится на рассмотрении в Верховной Раде. Он предусматривает механизм временного земельного сервитута и компенсации.

"С началом большой войны мы понимаем, что таких земель стало и будет все больше. Плюс у нас есть прифронтовые территории – Сумщина, Черниговщина. Даже Житомирская, Волынская, Одесская, Винницкая области – много приграничных территорий, которые могут задействовать военные. Поэтому предполагается, чтобы за земли под фортификациями платили средства, а военные могли дальше ими пользоваться", – говорит эксперт.

Риски работы на прифронтовых территориях

Работа в зонах, приближенных к боевым действиям, несет ряд опасностей для имущества, а также здоровья и жизни фермеров и их работников. За техникой аграриев ежедневно охотятся российские дроны, поэтому невозможно спрогнозировать, сколько она "проживет": день, месяц или несколько часов. Убытки от ее потери являются значительными.

"Техника стоит сотни тысяч долларов, а таких средств у людей нет. Мы выступаем за то, чтобы в рамках государственной программы по покрытию кредитов для покупки отечественной техники отдельно применили статью о приобретении подержанной, в частности – иностранного происхождения. Это эффективные машины для полей, но их цена в разы меньше рыночной. Люди будут понимать тогда, что они будут работать, и если их уничтожат, это не будут такие деньги, которые требует сегодня платить рынок", – отмечает Денис Марчук.

Важно! В апреле Кабинет Министров Украины обновил правила государственной программы компенсации стоимости сельскохозяйственной техники в пользу хозяйств в прифронтовых территориях. Аграрии, не менее 80% земель которых расположены в зоне боевых действий, могут получить возмещение до 40% стоимости техники и оборудования украинского производства (без налога на добавленную стоимость).

Какова судьба аграриев, которые остались на оккупированных территориях?

Фермеры на оккупированных территориях вынуждены массово уничтожать овощи. Они оказались в критическом положении из-за логистических проблем и отсутствия стабильных каналов для реализации своей продукции. Об обстоятельствах работы аграриев на ВОТ Центр национального сопротивления сообщал следующее:

  • пробки на контрольно-пропускных пунктах в направлении оккупированного Крыма заставляют грузовики с продукцией стоять по несколько суток; за это время овощи портятся и теряют товарный вид еще до прибытия в магазины;
  • ситуацию осложняет значительная стоимость перевозок, которая часто превышает возможную прибыль от продажи;
  • в то же время украинские фермеры теряют конкурентоспособность на фоне массового завоза дешевой продукции из России.

Поэтому, не имея возможности продать урожай, аграрии на ВОТ уничтожают овощи, чтобы не испытывать еще больших убытков.

Связанные темы:

Война России с Украиной Кредит Фермеры Украины