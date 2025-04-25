Что такое форс-мажор в договоре аренды земли и когда он наступает

Большинство сельскохозяйственных земель Украины находятся в аренде. При заключении договора следует учитывать фактор форс-мажора, что особенно актуально во время войны.

Что такое форс-мажор

Форс-мажор (или обстоятельства непреодолимой силы) – это события, которые нельзя предвидеть или избежать, и которые делают невозможным выполнение обязательств, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". В договорах аренды земли это может быть решающим, особенно во время войны, стихийных бедствий или эпидемий.

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Какие факторы могут считаться форс-мажором для агросферы:

Военные действия, оккупация территорий;

Наводнение, засуха, град, другие стихийные бедствия;

Пожары;

Законодательные запреты на использование земли;

Массовые эпидемии, карантин.

Для чего предусматривать форс-мажор в договоре

Форс-мажор – это не автоматическое освобождение от ответственности. Его нужно прямо прописать в договоре аренды земли, указав:

перечень обстоятельств, которые считаются форс-мажором;

порядок уведомления другой стороны;

последствия: отсрочка обязательств, освобождение от штрафов, временное прекращение договора.

Обратите внимание! Многие договоры заключаются без учета реальных рисков – например, агропроизводитель теряет урожай из-за войны, а арендодатель требует полную оплату. Без надлежащего форс-мажорного пункта – шансы арендатора минимальны. Юристы советуют обновить договоры с учетом современных реалий. Если земля в зоне риска – форс-мажор должен быть четким и действенным механизмом защиты.