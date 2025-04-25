Що таке форс-мажор

Форс-мажор (або обставини непереборної сили) – це події, які не можна передбачити чи уникнути, і які роблять неможливим виконання зобов'язань, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". У договорах оренди землі це може бути вирішальним, особливо під час війни, стихійних лих чи епідемій.

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Які чинники можуть вважатись форс-мажором для агросфери:

Воєнні дії, окупація територій;

Повінь, засуха, град, інші стихійні лиха;

Пожежі;

Законодавчі заборони на використання землі;

Масові епідемії, карантин.

Для чого передбачати форс-мажор в договорі

Форс-мажор – це не автоматичне звільнення від відповідальності. Його потрібно прямо прописати в договорі оренди землі, вказавши:

перелік обставин, які вважаються форс-мажором;

порядок повідомлення іншої сторони;

наслідки: відстрочка зобов'язань, звільнення від штрафів, тимчасове припинення договору.

Зверніть увагу! Багато договорів укладаються без урахування реальних ризиків – наприклад, агровиробник втрачає врожай через війну, а орендодавець вимагає повну оплату. Без належного форс-мажорного пункту – шанси орендаря мінімальні. Юристи радять оновити договори з урахуванням сучасних реалій. Якщо земля в зоні ризику – форс-мажор має бути чітким і дієвим механізмом захисту.