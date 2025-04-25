Что такое форс-мажор
Форс-мажор (или обстоятельства непреодолимой силы) – это события, которые нельзя предвидеть или избежать, и которые делают невозможным выполнение обязательств, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". В договорах аренды земли это может быть решающим, особенно во время войны, стихийных бедствий или эпидемий.
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Какие факторы могут считаться форс-мажором для агросферы:
- Военные действия, оккупация территорий;
- Наводнение, засуха, град, другие стихийные бедствия;
- Пожары;
- Законодательные запреты на использование земли;
- Массовые эпидемии, карантин.
Для чего предусматривать форс-мажор в договоре
Форс-мажор – это не автоматическое освобождение от ответственности. Его нужно прямо прописать в договоре аренды земли, указав:
- перечень обстоятельств, которые считаются форс-мажором;
- порядок уведомления другой стороны;
- последствия: отсрочка обязательств, освобождение от штрафов, временное прекращение договора.
Обратите внимание! Многие договоры заключаются без учета реальных рисков – например, агропроизводитель теряет урожай из-за войны, а арендодатель требует полную оплату. Без надлежащего форс-мажорного пункта – шансы арендатора минимальны. Юристы советуют обновить договоры с учетом современных реалий. Если земля в зоне риска – форс-мажор должен быть четким и действенным механизмом защиты.