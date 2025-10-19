Где больше всего белых грибов: места для тихой охоты в октябре
Начало сезона на белые грибы начинается еще летом, а осенью самый большой его пик. Найти их можно в разных лесах Украины. Однако стоит знать, какие места безопасны для "тихой охоты", а в каких собирать грибы не стоит.
Где искать белые грибы в Украине?
Растут белые грибы в разных местах: в лиственных и хвойных лесах, возле лесных троп и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на Киевское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
Таким образом, искать белые грибы стоит там, где растут сосны, ели, березы, буки и тому подобное.
- Традиционно собирают белые грибы с июня по октябрь, рекомендуется собирать их с шляпкой диаметром до 4 сантиметров, примерно пятидневного возраста.
- Белые грибы растут семьями, поэтому в сосновых борах часто случается находить в одном месте до 17 и более разных по возрасту боровиков.
В то же время в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины объясняется, что в заповедных зонах национальных природных парках запрещается любая хозяйственная деятельность, и использование природных ресурсов, в частности сбор грибов.
В частности речь идет о природных заповедниках, как "Горганы", или национальный парк, например "Синевир".
Важно! Собирать грибы нельзя возле трасс и возле промышленных районов из-за того, что все виды грибов являются сильными природными сорбентами, а значит впитывают в себя токсичные вещества.
Какие есть правила поиска грибных мест в лесу?
Как рассказал для 24 Канала миколог Остап Богославец, специальных правил по сбора грибов нет. В то же время больше всего их можно найти в Карпатах и на Полесье.
Ученый добавляет, что древесные растения зависимы от грибов как компаньонов, поэтому в любом лесу можно их найти, но стоит выбирать не загрязненные места.