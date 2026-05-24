Поход в лес может обернуться проблемами: где в Украине не стоит собирать грибы

В конце весны и в начале лета в Украине обычно сезон "тихой охоты" входит в разгар, а в лесах можно найти многообразие грибов. Однако собирать их можно не везде, даже съедобные.

Где не стоит собирать грибы в Украине?

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году часть территорий на севере Украины до сих пор остается загрязненной радиоактивными элементами, рассказала миколог, научный сотрудник Института ботаники НАН Украины Мария Шевченко в интервью "Главкому".

По словам ученого, взрыв на ЧАЭС выбросил некоторые радионуклиды, которые еще долго будут оставаться в окружающей среде. Например, если период полураспада цезия составляет около 30 лет, то некоторые изотопы урана и плутония сохраняют опасные свойства тысячи и даже миллионы лет.

В то же время эксперт отмечает, что грибы имеют свойство активно накапливать эти опасные вещества из почвы.

Грибы способны накапливать радиоактивные изотопы. Поэтому вряд ли стоит собирать грибы в Чернобыльской зоне, а особенно на севере зоны,

– подчеркнула Шевченко.

Особенно она советует избегать для "тихой охоты" отдельных районов:

северо-западных районов Киевской области;

а также северо-западных районов Житомирской области.

Ба больше, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник отмечает, что сбор грибов на территории зоны отчуждения не просто нежелателен, а строго запрещен. Нельзя собирать грибы и ягоды, употреблять или вывозить их за пределы зоны.

Это не только представляет серьезную опасность для здоровья, но и предусматривает административную и уголовную ответственность,

– предупреждают в заповеднике.

Почему нельзя собирать грибы в заповедниках?

К тому же нельзя собирать грибы в Украине и на природоохранных территориях. Миколог, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Остап Богославец в разговоре с 24 Каналом рассказал, что в отдельных заповедниках "тихая охота" полностью под запретом.

В частности, в Карпатах грибы нельзя собирать на территории Природный заповедник Горганы.

Сбор грибов запрещен в некоторых объектах природно-заповедного фонда. В заповедных зонах национальных парков, региональных ландшафтных парков и биосферных заповедников запрещен не только сбор, а иногда даже сам проход,

– объяснил Богославец.

Попасть в такие зоны можно только с разрешения администрации и в сопровождении работников, а посещают их преимущественно ученые.