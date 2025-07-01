Сезон голубики начался: какие цены на рынках Украины

В конце июня в Украине традиционно, хоть и с некоторым опозданием, начался сезон голубики. Объемы продукции со старта сезона являются достаточными для дальнейшего снижения цен.

Какие цены на голубику в начале сезона

В Украине в 2025 году сезон сбора голубики стартовал ориентировочно 25 – 26 июня, что примерно на неделю позже, чем в предыдущем сезоне, передает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Поздний старт аналитики связывают с прохладным началом лета.

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В то же время аналитики отметили, что оптовые цены на ягоду на старте сезона существенно выше, чем в прошлом году:

на рынке "Шувар" во Львове в конце июня цены колебались в пределах 380 – 450 гривен за килограмм;

на киевском рынке "Столичный" голубику продавали по 400 – 480 гривен за килограмм;

на рынке "Початок" под Одессой цена достигала 480 гривен за килограмм.

Обратите внимание! По данным аналитиков, это одни из самых высоких показателей за этот период. В 2024 году сезон голубики стартовал 20 июня с цен 200 – 350 гривен за килограмм.

Специалисты прогнозируют, что дальнейшее наращивание предложения голубики будет способствовать снижению цен в течение первой недели июля. В то же время спрос на голубику остается стабильно высоким, что поддерживает рыночные цены на относительно высоком уровне.

Важно! Участники рынка не исключают, что цены на голубику текущего сезона могут снижаться стремительнее, чем в предыдущие, поскольку спрос со стороны потребителей может замедлиться из-за высоких цен.