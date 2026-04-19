Земли нет в Государственном кадастре: как проверить собственный участок и восстановить данные

Иногда владельцы земли имеют все документы на участок, однако в кадастре земля не отображается. В такой ситуации нужно выяснить, в чем причина и обратиться к землеустроителям. Но прежде всего нужно убедиться, присвоен ли участку кадастровый номер.

Как проверить внесли ли участок в кадастр?

О том, как действовать, когда земельный участок не зарегистрирован в государственной базе, говорится на ресурсе "Киевские земли".

Наличие кадастрового номера земли фактически удостоверяет, что участок зарегистрирован. Так, соответствующая информация должна быть в кадастре.

Однако довольно распространенный случай, когда при наличии физического документа на руках владельца – в государственном реестре данных о земельном участке нет. Как и нет соответствующего кадастрового номера.

На ресурсе объясняют, что чаще всего подобные ситуации случаются с теми участками, которые регистрировали и оформляли до 2012 года. Основные причины:

ошибки при переносе сведений из реестра в электронный формат;

случайное удаление участка из реестра;

потеря геопривязки;

регистрация не завершена полноценно;

человеческий фактор и бюрократия.

Обратите внимание! Из-за большого объема данных и так называемую ручную обработку некоторые файлы теряли, какие-то процессы не завершали – так, в реестре отображаются не все кадастровые номера. В частности когда ГЗК переводили на электронный формат нужно было перенести всю имеющуюся информацию в онлайн – здесь тоже была большая вероятность потерять какие-то документы.

В частности проверить наличие участка в кадастре можно через Публичную кадастровую карту. Для этого нужно ввести кадастровый номер и просмотреть полученную информацию. Поскольку данные карты созданы на основе информации из кадастра, можно легко выявить, есть ли кадастровый номер в ГЗК.

Подобный способ предлагает ресурс Опендатабот. Там тоже достаточно ввести кадастровый номер и получить об участке всю имеющуюся информацию.

Также можно воспользоваться платформой Дії, где предлагают проверить владельца земли по кадастровому номеру. Фактически результат один и тот же – при наличии информации в кадастре человек получит детали по определенной земле. Однако, если участок не внесен в ГЗК – сервисы не смогут взять информацию из основного реестра.

Кстати, на сайте Госгеокадастра (раздел "Сведения о земельном участке") тоже можно проверить наличие земли в государственной базе.

Как действовать, если участка нет в кадастре?

Если сведений о земле в кадастре нет, нужно обратиться к специалистам-землеустроителям. Специалист:

проанализирует ситуацию;

найдет вероятную ошибку;

поможет подать новые документы или уточнения в ГЗК.

После того как участок заново зарегистрируют в кадастр, владелец земли должен получить отдельный выписку из кадастра, где отмечают актуальные данные о земле.

В то же время бывает так, что участок не отображается в кадастре из-за того, что нет кадастрового номера. На ресурсе favorgroup.com.ua объясняют, что так называемый код земли это основной документ, без которого невозможно проводить любые действия с участком (например, покупка, продажа, оформление наследства).

Если же у владельцев земли действительно нет кадастрового номера – его обязательно нужно оформить и присвоить участку. В таком случае тоже нужно обращаться к землеустроителю, который подготовит техническую документацию, составит план и определит координаты. В частности нужно согласовать границы с соседями, если конкретная земля граничит с другим участком.

А после того, как пакет необходимых документов будет готов – можно обращаться в Госгеокадастр. Там должны проверить данные. Если все хорошо – информацию вносят в электронную базу и присваивают участку уникальный номер.

