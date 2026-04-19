Як перевірити чи внесли ділянку до кадастру?
Про те, як діяти, коли земельна ділянка не зареєстрована в державній базі, йдеться на ресурсі "Київські землі".
Дивіться також У чиїй власності ділянка, на якій збудований приватний будинок
Наявність кадастрового номера землі фактично засвідчує, що ділянка зареєстрована. Так, відповідна інформація має бути в кадастрі.
Однак доволі поширений випадок, коли за наявності фізичного документа на руках власника – у державному реєстрі даних про земельну ділянку немає. Як і немає відповідного кадастрового номера.
На ресурсі пояснюють, що найчастіше подібні ситуації трапляються з тими ділянками, які реєстрували та оформлювали до 2012 року. Основні причини:
- помилки при перенесенні відомостей з реєстру в електронний формат;
- випадкове видалення ділянки з реєстру;
- втрата геоприв'язки;
- реєстрація не завершена повноцінно;
- людський фактор та бюрократія.
Зауважте! Через великий об'єм даних і так звану ручну обробку деякі файли втрачали, якісь процеси не завершували – так, у реєстрі відображаються не всі кадастрові номери. Зокрема коли ДЗК переводили на електронний формат потрібно було перенести всю наявну інформацію в онлайн – тут теж була велика ймовірність втратити якісь документи.
Зокрема перевірити наявність ділянки в кадастрі можна через Публічну кадастрову карту. Для цього потрібно ввести кадастровий номер і переглянути отриману інформацію. Оскільки дані карти створені на основі інформації з кадастру, можна легко виявити, чи є кадастровий номер у ДЗК.
Подібний спосіб пропонує ресурс Опендатабот. Там теж достатньо ввести кадастровий номер і отримати про ділянку всю наявну інформацію.
Також можна скористатися платформою Дії, де пропонують перевірити власника землі за кадастровим номером. Фактично результат один і той самий – за наявності інформації в кадастрі людина отримає деталі щодо певної землі. Однак, якщо ділянка не внесена до ДЗК – сервіси не зможуть взяти інформацію з основного реєстру.
До речі, на сайті Держгеокадастру (розділ "Відомості про земельну ділянку") теж можна перевірити наявність землі в держаній базі.
Як діяти, якщо ділянки немає в кадастрі?
Якщо відомостей про землю в кадастрі немає, потрібно звернутися до спеціалістів-землевпорядників. Фахівець:
- проаналізує ситуацію;
- знайде ймовірну помилку;
- допоможе подати нові документи чи уточнення в ДЗК.
Після того як ділянку наново зареєструють в кадастр, власник землі має отримати окремий витяг з кадастру, де зазначають актуальні дані про землі.
Водночас буває так, що ділянка не відображається в кадастрі через те, що немає кадастрового номера. На ресурсі favorgroup.com.ua пояснюють, що так званий код землі це основний документ, без якого неможливо проводити будь-які дії із ділянкою (наприклад, купівля, продаж, оформлення спадщини).
Якщо ж у власників землі дійсно немає кадастрового номера – його обов'язково потрібно оформити й присвоїти ділянці. У такому випадку теж потрібно звертатись до землевпорядника, який підготує технічну документацію, складе план та визначить координати. Зокрема потрібно узгодити межі з сусідами, якщо конкретна земля межує з іншою ділянкою.
А після того, як пакет необхідних документів буде готовий – можна звертатись до Держгеокадастру. Там мають перевірити дані. Якщо все добре – інформацію вносять в електронну базу й присвоюють ділянці унікальний номер.
Що ще потрібно знати про документи на землю?
Коли власник втрачає документи на земельну ділянку – потрібно знайти варіант для відновлення паперів. Наприклад, перевірити архіви та зробити запит туди. Якщо не спрацює – можна звернутися до суду із заявою про визначення права власності та встановлення факту володіння майном.
Водночас щоб переоформити земельну ділянку потрібно підготувати технічну документацію та звертатись до нотаріуса.