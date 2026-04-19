Як перевірити чи внесли ділянку до кадастру?

Про те, як діяти, коли земельна ділянка не зареєстрована в державній базі, йдеться на ресурсі "Київські землі".

Наявність кадастрового номера землі фактично засвідчує, що ділянка зареєстрована. Так, відповідна інформація має бути в кадастрі.

Однак доволі поширений випадок, коли за наявності фізичного документа на руках власника – у державному реєстрі даних про земельну ділянку немає. Як і немає відповідного кадастрового номера.

На ресурсі пояснюють, що найчастіше подібні ситуації трапляються з тими ділянками, які реєстрували та оформлювали до 2012 року. Основні причини:

помилки при перенесенні відомостей з реєстру в електронний формат;

випадкове видалення ділянки з реєстру;

втрата геоприв'язки;

реєстрація не завершена повноцінно;

людський фактор та бюрократія.

Зауважте! Через великий об'єм даних і так звану ручну обробку деякі файли втрачали, якісь процеси не завершували – так, у реєстрі відображаються не всі кадастрові номери. Зокрема коли ДЗК переводили на електронний формат потрібно було перенести всю наявну інформацію в онлайн – тут теж була велика ймовірність втратити якісь документи.

Зокрема перевірити наявність ділянки в кадастрі можна через Публічну кадастрову карту. Для цього потрібно ввести кадастровий номер і переглянути отриману інформацію. Оскільки дані карти створені на основі інформації з кадастру, можна легко виявити, чи є кадастровий номер у ДЗК.

Подібний спосіб пропонує ресурс Опендатабот. Там теж достатньо ввести кадастровий номер і отримати про ділянку всю наявну інформацію.

Також можна скористатися платформою Дії, де пропонують перевірити власника землі за кадастровим номером. Фактично результат один і той самий – за наявності інформації в кадастрі людина отримає деталі щодо певної землі. Однак, якщо ділянка не внесена до ДЗК – сервіси не зможуть взяти інформацію з основного реєстру.

До речі, на сайті Держгеокадастру (розділ "Відомості про земельну ділянку") теж можна перевірити наявність землі в держаній базі.

Як діяти, якщо ділянки немає в кадастрі?

Якщо відомостей про землю в кадастрі немає, потрібно звернутися до спеціалістів-землевпорядників. Фахівець:

проаналізує ситуацію;

знайде ймовірну помилку;

допоможе подати нові документи чи уточнення в ДЗК.

Після того як ділянку наново зареєструють в кадастр, власник землі має отримати окремий витяг з кадастру, де зазначають актуальні дані про землі.

Водночас буває так, що ділянка не відображається в кадастрі через те, що немає кадастрового номера. На ресурсі favorgroup.com.ua пояснюють, що так званий код землі це основний документ, без якого неможливо проводити будь-які дії із ділянкою (наприклад, купівля, продаж, оформлення спадщини).

Якщо ж у власників землі дійсно немає кадастрового номера – його обов'язково потрібно оформити й присвоїти ділянці. У такому випадку теж потрібно звертатись до землевпорядника, який підготує технічну документацію, складе план та визначить координати. Зокрема потрібно узгодити межі з сусідами, якщо конкретна земля межує з іншою ділянкою.

А після того, як пакет необхідних документів буде готовий – можна звертатись до Держгеокадастру. Там мають перевірити дані. Якщо все добре – інформацію вносять в електронну базу й присвоюють ділянці унікальний номер.

