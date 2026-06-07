Грибные места Украины: какие регионы славятся самыми большими урожаями

Летом украинские леса предлагают любителям "тихой охоты" многообразие вкусных грибов – от опят до шампиньонов. Однако все регионы одинаково щедры на лесные деликатесы.

Какие регионы считаются наиболее грибными

Традиционно лидером среди грибных регионов считают Карпаты, рассказывает 24 Канал.

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Сочетание чистого воздуха, хвойных лесов и влажной погоды, по словам опытных грибников, создают идеальные условия для щедрого урожая. Лучшими локациями в Карпатах называют:

во Львовской области – Сколевские Бескиды, окрестности Славского;

в Ивано-Франковской области – районы возле Яремче, Верховины, Ворохты;

в Закарпатье – леса возле Пилипца и Межгорья.

Также говорят, что особенно щедрые на грибы леса вокруг озера Синевир.

В Карпатах растет самый ценный гриб – белый. Также можно найти вдоволь лисичек, опят, подберезовиков и подосиновиков.

Славится грибными местами и регион Полесья – Житомирская, Ровенская, Волынская области.

Лучший урожай может принести "тихая охота":

в Олевском и Овручском районах на Житомирщине;

также в лесах возле Шацких озер на Волыни.

В этих местах грибники часто находят маслят, рыжиков и зеленушек. Отмечают, что грибы появляются довольно рано, а расти могут даже до первых заморозков.

В Центральной Украине грибы советуют искать в лиственных и смешанных лесах Киевской, Черкасской и Полтавской областей.

Любители "тихой охоты" называют такие леса настоящим царством опят и говорят, что осенью иногда можно найти целые охапки этих грибов на деревьях и пнях.

Также можно "поймать" сыроежки, грибы-зонтики и грузди.

Лучше всего их искать в лесах к югу от Киева и в Каневском районе Черкасской области.

Где лучше всего собирать грибы

Как рассказал 24 Каналу миколог, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Остап Богославец, особых секретов сбора грибов нет, но в некоторых месяцах они все же растут лучше, чем в других

Как таковых правил нет. Единственное, что стоит заметить, что большинство съедобных грибов растет именно в лесу, поэтому стоит искать их именно там,

– отметил специалист.

Это объясняется тем, что любой лес требует грибов как компаньонов и организмов, которые через специальную связь с корнями, так называемую микоризу, поставляют растениям воду и растворенные в ней минералы.

Заметьте! Грибы лучше всего растут в теплых и влажных лесах. Особенно благоприятными для них являются участки, покрытые мхом, густой травой и слоем прошлогодних листьев. Чаще всего грибные места можно найти вблизи корней деревьев, возле ручьев и небольших рек.