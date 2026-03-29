Во Франции это деликатес: какие грибы растут в апреле и где их искать
- В апреле можно найти съедобные грибы сморчки и сморчковые шляпки, которые растут на почве в лесах.
- Морщины имеют ядовитого двойника – строчок, который содержит токсин гиромитрин, вызывающий отравление.
В апреле наступает прекрасная пора, чтобы выйти на "тихую охоту". Когда снег уже сошел, а солнце начинает пригревать, в лесах можно найти первые весенние грибы.
Какие грибы можно найти в апреле?
Одними из самых первых съедобных грибов года считаются сморчки и морщинистые шляпки. Они растут там, где еще не успела подняться густая трава, пишет Конкурент.
Эти грибы не найдешь осенью, а только в весенний сезон. К тому же апрельские морщины преимущественно растут прямо на почве, в отличие от их более ранних "родственников".
Стоит различать два вида съедобных морщин в апреле:
Морщинистая шляпка (Verpa bohemica)
Это один из самых первых грибов, которые можно найти уже в начале апреля. Он имеет длинную, тонкую ножку и характерную морщинистую шапку, которая будто "свисает" вниз.
Морщинистая шапочка довольно хрупкая, поэтому ее легко повредить во время сбора. Внутри ножка часто полая. Гриб имеет слабый приятный запах и мягкий вкус, если его правильно приготовить.
- Морщины (Morchella)
Этот гриб имеет две разновидности: сморчок обыкновенный (Morchella esculenta) и сморчок конический (Morchella conica)
Их легко узнать по характерной шапке с ячеистой структурой, которая напоминает пчелиные соты. Цвет гриб имеет от светло-желтого до темно-коричневого. Внутри он полностью полый (и шапка, и ножка).
Морщины имеют насыщенный грибной аромат. Однако заметьте, что их обязательно нужно термически обрабатывать перед употреблением.
Важно!!! Морщины имеют ядовитого "двойника" – строчок (Gyromitra). Этот гриб часто путают со сморчками. Он волнистую, хаотично сморщенную шапку, напоминающую мозг. Строчок содержит токсин гиромитрин, который может вызвать серьезное отравление.
Где искать морщины в апреле?
Морщины любят влажные, особенно участки с прошлогодней листвой, где почва хорошо прогревается солнцем. Чаще всего их можно найти:
- в осиновых лесах
- в низинах без густой травы
- на участках, покрытых прошлогодними листьями
- на опушках лесов и полянах
- иногда на местах после лесных пожаров или вырубок
Эти грибы редко растут поодиночке. Обычно они появляются группами, поэтому стоит внимательно осмотреть место, где уже нашли один гриб.
И еще несколько интересных фактов о морщинистости:
- По данным European Wild Mushroom Guide, сморчки считаются деликатесом в европейской кухне, особенно во Франции.
- В США существует даже сезонная традиция "охоты на сморчки", а сами грибы продаются по высокой цене.
- А исследования показывают, что морщины могут активно появляться на участках после лесных пожаров из-за изменения химического состава почвы.
Заметьте! Появляются эти грибы в апреле и растут недолго, иногда всего несколько недель, после чего исчезают до следующей весны.
Где растут самые дорогие грибы мира?
Белый трюфель считается одним из самых дорогих грибов в мире и относится к продуктам экстра-класса. Чаще всего его находят в регионе Пьемонт на севере Италии в период с сентября по декабрь, хотя он также встречается во Франции, Хорватии, Сербии, Словении и на юге Швейцарии. Эти грибы растут под землей, образуя симбиоз с корнями деревьев – преимущественно дубов и орешника.
Стоимость белого трюфеля может достигать нескольких тысяч евро за килограмм – обычно от 2 500 до 14 тысяч евро, в зависимости от качества и урожая. Именно из-за сложности поиска и уникального аромата он считается настоящим деликатесом в мировой гастрономии.
Еще дороже считается так называемый китайский гусеничный гриб (Ophiocordyceps sinensis), который широко используют в медицине. Он растет на высоте более 3 500 метров в Цинхай-Тибетском нагорье и паразитирует на личинках насекомых. Этот гриб ценится уже более 700 лет, а его стоимость на азиатских рынках может достигать рекордных 140 000 долларов за килограмм.