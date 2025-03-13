Украина предоставила гуманитарную помощь бывшему союзнику России
- Украина передала Сирии 3 850 тонн муки в рамках инициативы "Зерно из Украины".
- Инициатива "Grain from Ukraine" спасла около 20 миллионов человек от голода с момента ее запуска в 2022 году.
Украина продолжает помогать Сирии. Речь идет об инициативе Зерно из Украины (Grain from Ukraine).
Какую помощь оказала Украина Сирии
Украина передала Сирии – 3 850 тонн муки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.
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Напомним! Украина уже доставила в Сирию 500 тонн пшеничной муки, ею было обеспечено 33 250 сирийских семей.
Это очередная партия гуманитарной помощи для Сирии от Украины.
Украина продолжает поддерживать сирийский народ. Еще одна партия гуманитарной помощи поступила в Сирию. Совместно со Всемирной продовольственной программой ООН мука будет распределена между местными пекарнями.
Как отметил Коваль, переданной украинской муки хватит на то, чтобы в течение года кормить ориентировочно 60 тысяч человек.
Обратите внимание! В ноябре 2024 года Владимир Зеленский заявил, что инициатива Grain From Ukraine, которая была основана еще в 2022 году, позволила спасти от голода около 20 миллионов человек со всего мира.