Настоящий бум: Азербайджан в 5 раз увеличил поставки одного овоща в Украину в 5 раз
За девять месяцев 2025 года Украина значительно увеличила поставки одного популярного овоща, который растет на всех украинских огородах. Его импорт из Азербайджана вырос в пять раз –до 167 тонн.
Как вырос импорт овоща?
Речь идет о помидорах. В денежном исчислении стоимость их поставок в Украину с января по сентябрь выросла в 4,3 раза – до 187 тысяч долларов, передает 24 Канал со ссылкой на азербайджанское издание ABC.AZ.
Смотрите также Стоит ли запасаться капустой: какие будут цены зимой
Вместе с тем больше всего помидоров покупает у Азербайджана не Украина, а Россия.
- По данным Госкомстата страны, Москва приобрела 97,4% всего экспорта этих овощей.
- В Россию поставили за этот период 139,251 тысячи тонн томатов – на 21% больше, чем в прошлом году – на сумму 150 миллионов долларов.
Выросли поставки азербайджанских помидоров и в другие страны:
- в Беларусь – в 2,1 раза – до 2,31 тысячи тонн, стоимость экспорта составила 5,1 миллиона долларов;
- в Польшу – в 2,5 раза – до 642 тонны на сумму 956 тысяч долларов;
- в Грузию – аж в 28 раз – до 1,588 тысячи тонн стоимостью 1,1 миллиона долларов.
В этом году Азербайджан также возобновил экспорт помидоров в Казахстан после перерыва более чем 2 года, отправив туда 13,5 тысяч тонн на сумму 16,83 тысячи долларов.
Стоит знать! В общем Азербайджан увеличил поставки своих томатов за 9 месяцев года на 23% – до 144 тысяч тонн. Стоимость экспорта выросла на 12%, а именно до 157,2 миллиона долларов.
Как выросли цены на помидоры?
Однако рост импорта пока не сказался на стоимости томатов на украинском рынке. Цены на овощи традиционно растут в этот период года, пишет EastFruit.
За последнюю неделю помидоры начали дорожать – с 35 – 60 до 50 – 100 гривен за килограмм.
Заметен рост цен и среди других популярных овощей:
- сладкий перец поднялся в цене с 80 – 100 до 90 – 135 гривен за килограмм;
- огурцы – со 100 – 140 до 70 – 160 гривен за килограмм;
- брокколи – с 35 – 45 до 50 – 60 гривен за килограмм с 35 45 до 50 60 гривен за килограмм;
- синяя капуста – с 17 – 20 до 20 – 30 гривен за килограмм;
- пекинская капуста – с 15 – 25 до 22 – 25 гривен за килограмм.
Заметьте! Однако в Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста, морковь, свекла и лук.
Какого еще овоща Украина импортирует больше?
В январе-октябре 2025 года Украина значительно нарастила импорт картофеля, увеличив объемы поставок в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 123,14 тысячи тонн.
Основными поставщиками картофеля в Украину остаются Польша, которая обеспечила 36,9% поставок в денежном выражении.
В то же время Польша в 2025 году экспортировала всего 107,54 тысячи тонн картофеля, и почти половину этого объема – 57,11 тысячи тонн – приобрела Украина. Это принесло Польше почти половину экспортной выручки за год – 73,94 миллиона злотых из общей суммы 151,99 миллиона злотых.