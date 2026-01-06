Франция планирует ограничить импорт продуктов после протестов фермеров против соглашения с МЕРКОСУР

Французское правительство готовит временные ограничения на ввоз отдельных пищевых продуктов, чтобы защитить национальных производителей. Решение стало ответом на массовые протесты фермеров и опасения относительно импорта продукции, которая не соответствует стандартам ЕС.

Французы ограничивают агро импорт из МЕРКОСУР

Французское правительство планирует принять меры для защиты национальной промышленности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В частности, они планируют ограничить импорт некоторых продуктов, после серии протестов фермеров против торгового соглашения со странами Южной Америки (МЕРКОСУР).

Фермеры в последние недели активно выступали против договоренностей с МЕРКОСУР и выражали обеспокоенность из-за мер правительства по борьбы с болезнями, поразивших поголовье скота.

В воскресенье, 4 января, премьер-министр Себастьен Лекорню сообщил, что в ближайшее время будет издан правительственный указ о временном запрете на ввоз некоторых продуктов, содержащих вещества, запрещены в ЕС.

Продукты вроде авокадо, манго, гуавы, цитрусовых, винограда и яблок из Южной Америки и других регионов временно не будут разрешены для ввоза,

– отметил премьер.

Он добавил, что это лишь первый шаг для защиты местных производителей, стабилизации рынка и борьбы с неконкурентными поставками. Хотя Германия и Испания поддерживают соглашение с МЕРКОСУР, во Франции опасаются, что оно приведет к поступлению дешевой южноамериканской говядины и других продуктов, которые не соответствуют европейским стандартам экологии и безопасности пищевых продуктов.

