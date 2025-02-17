ЕС планирует запретить импорт продуктов в ответ на действия Трампа

В ЕС решили заблокировать импорт определенных пищевых продуктов, изготовленных по разным стандартам. На такие действия планируют пойти, чтобы защитить своих фермеров, что является отголоском "взаимной" торговой политики президента США Дональда Трампа.

Почему планируют вводить ограничения

По словам еврочиновников, на следующей неделе Европейская комиссия согласится изучить возможность введения больших ограничений на импорт, что может привести к усилению напряженности в отношениях с торговыми партнерами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Первыми объектами могут стать американские культуры, такие как соевые бобы, которые выращиваются с использованием пестицидов, которые фермерам ЕС запрещено использовать.

Мы имеем очень четкие сигналы от парламента, очень четкие сигналы от стран-членов и от наших фермеров: все, что запрещено в ЕС, должно быть запрещено в ЕС, даже если это импортный продукт,

– заявил комиссар по вопросам здравоохранения Оливер Вархели в интервью в прошлом месяце.

В четверг Трамп атаковал страны, которые блокируют американскую продукцию, в том числе ЕС, который, по его словам, запретил ввоз моллюсков из 48 из 50 штатов США. Он пригрозил тарифами тем, кто не изменит свою политику.

Запрет планировался уже давно

Комиссия уже давно выступает против призывов Франции и других стран-членов к взаимному отношению, утверждая, что это может нарушать правила ВТО. Орган допускает только научно обоснованные ограничения, которые не дискриминируют импорт.

ЕС запрещает многие пестициды, поскольку они вредят растениям и животным, даже если его агентство по здравоохранению постановило, что некоторые из них безопасны для потребления в низких концентрациях.

Важно! План ЕС включен в дорожную карту "Видение сельского хозяйства", разработанной комиссаром по вопросам сельского хозяйства Кристофом Хансеном. Чиновник, знакомый с планами документа, сказал, что в нем говорится о необходимости придерживаться международных правил.

Один из чиновников заявил, что речь идет только о самых опасных пестицидах, и будет проведена оценка воздействия для защиты конкурентоспособности перед принятием любых решений. Также он добавил, что Европе нужен кофе, манго и авокадо.

Если наука говорит, что это опасно, то мы не должны этого иметь. если мы хотим быть научно обоснованными, то наука является универсальной. Поэтому мы должны убедиться, что все, что импортируется, соответствует ей,

– заявил Вархели.

Также он добавил, что пестициды, которые содержат канцерогены, мутагены или эндокринные разрушители, не должны быть допущены к блоку с импортируемыми продуктами питания. Одним из таких веществ является паракват – гербицид, запрещенный в ЕС, но используемый в США для обработки сельскохозяйственных культур, в частности сои.

Борьба с пестицидами – прежде всего

Согласно отчету, опубликованному в начале этого месяца, Европейская сеть борьбы с пестицидами обнаружила во многих импортируемых товарах такие пестициды, как фунгицид пропиконазол и нейротоксичные инсектициды, убивающие пчел.

Эти вещества часто появляются в смесях "пестицидных коктейлей", и в некоторых случаях их уровень превышает установленные законодательством пределы остатков для отдельных пестицидов. Более высокие допустимые уровни остатков часто поддерживаются в угоду международным торговым партнерам, что ставит под угрозу здоровье европейских граждан,

– отмечает группа.

Чай и кофе были самыми распространенными продуктами с остатками запрещенных пестицидов – 38% образцов чая и 23% образцов кофе. Почти четверть образцов из Индии и 17% из Китая, которые являются крупными производителями чая, содержали остатки запрещенных пестицидов.

Комиссия также включит в будущие торговые соглашения высшие стандарты благополучия животных. В ЕС действуют правила по количеству места для кур и телят, чистоты жилья и других вещей, которые увеличивают расходы фермеров.

Важно! Один из чиновников сказал, что это усилит общественную поддержку торговых соглашений после того, как национальные парламенты отказались ратифицировать некоторые недавние соглашения из-за их влияния на фермеров и окружающую среду.