Индекс борща вырос почти на четверть: сколько теперь стоит приготовить национальное блюдо

За последний месяц индекс борща снизился на 12%. В то же время за год показатель вырос на 27%.

Индекс борща существенно вырос

Сейчас стоимость борща составляет 196 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

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Как отметили специалисты, для приготовления борща (на 3 литра воды) понадобятся:

250 граммов капусты (цена сейчас составляет 6,25 гривны за 500 граммов);

500 граммов свекла (цена составляет 14,7 гривны за 300 граммов);

300 граммов картофеля (придется заплатить 11,4 гривны за 300 граммов);

150 граммов моркови (11,42 гривны за 200 граммов);

100 граммов лука (5,98 гривны за 150 граммов);

2 столовые ложки томатной пасты (37,56 гривны за 140 граммов);

30 миллилитров растительного масла (2,68 гривны за 30 граммов);

500 граммов свиных ребер (106,5 гривен за 500 граммов)

также соль, перец и лавровый лист по вкусу.

Важно! Если добавить к борщу: два ломтика батона (50 граммов), столовую ложку сметаны (25 граммов) и зубчик чеснока (5 граммов), то его цена вырастет до 206 гривен против 232 гривен в прошлом месяце.