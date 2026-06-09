Мировые цены на сахар взлетели до максимума за семь месяцев

В мае мировые цены на сахар продемонстрировали самый быстрый рост за последние месяцы. Главными драйверами подорожания стали опасения относительно сокращения мирового предложения и риски для будущего урожая сахарного тростника.

Цены на сахар достигли максимума с осени прошлого года

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщила, что в мае среднее значение Индекса цен на сахар возросло до 95,1 пункта. По сравнению с апрелем показатель прибавил 7,5%, или 6,6 пункта.

Смотрите также Экспорт сахара превысил 500 тысяч тонн: названы главные рынки сбыта

Благодаря такому скачку мировые цены на сахар поднялись до самого высокого уровня с октября 2025 года. В то же время они все еще остаются на 13,1% ниже, чем в мае прошлого года.

Аналитики объясняют рост цен беспокойством участников рынка относительно возможного сокращения глобального предложения сахара в ближайшие месяцы.

Бразилия меняет приоритеты производства

Одним из ключевых факторов подорожания стала ситуация в Бразилии – крупнейшем производителе и экспортере сахара в мире. Рынок отреагировал на информацию о том, что местные производители все чаще направляют сахарный тростник не на производство сахара, а на выпуск этанола.

Такое изменение структуры переработки усилило опасения относительно уменьшения объемов сахара на мировом рынке, что и поддержало рост котировок.

В то же время более резкое подорожание сдерживали положительные новости из Бразилии. Во второй половине апреля там увеличились объемы переработки сахарного тростника, что способствовало росту производства сахара и частично успокоило рынок.

Погода в Азии может еще больше повлиять на рынок

Дополнительную поддержку ценам оказали опасения относительно последствий погодного явления Эль-Ниньо. Эксперты обращают внимание на риски для будущего урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде, которые входят в число крупнейших производителей сахара в мире.

По оценкам FAO, неблагоприятные погодные условия могут привести к снижению производства сахара в этих странах в сезоне 2026/27. В результате сократятся и объемы экспорта, что усилит напряжение на мировом рынке.

Именно совокупность факторов – изменение производственных приоритетов в Бразилии и погодные риски в Азии – сейчас формирует ожидания относительно возможного дефицита сахара и поддерживает высокий уровень мировых цен.

Сахар в мире резко подорожал: рынок встревожен прогнозами для Индии

Мировой рынок сахара резко отреагировал на новые погодные риски в Индии. Опасения относительно слабых муссонных дождей и возможного влияния Эль-Ниньо уже подтолкнули биржевые котировки вверх.

Индийская метеорологическая служба пересмотрела прогноз на сезон муссонов в июне – сентябре. Теперь ожидается, что суммарное количество осадков составит около 90% от долгосрочной нормы, тогда как в апреле прогноз был несколько оптимистичнее - 92%.

На этом фоне наиболее активный контракт на сырой сахар рос до 14,35 цента за фунт, что стало самым большим внутридневным скачком с конца апреля. Таким образом рынок прервал серию из четырех подряд сессий падения.