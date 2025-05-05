Несмотря на заморозки в Украине в этом году будет высокий урожай яблок

В Украине в апреле 2025 года были довольно сильные морозы, которые пришлись на период цветения фруктовых деревьев. Однако, по мнению экспертов, эти заморозки не затронули яблоки.

Урожай яблок должен быть хорошим в 2025 году

Текущий, 2025 год, в Украине с точки зрения вегетации садов будет однозначно другой, чем предыдущий, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes. Об этом рассказал совладелец фермерского хозяйства "Макосад", расположенного в Черновицкой области Владислав Макаренко.

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Если погодные условия складываются нормальные, то обычно год с плохим урожаем сменяется годом с перепроизводством. Если на сад повлияли стихийные явления, например мороз, он не только недополучает урожай, но и отдыхает без него, то есть лучше готовится к его увеличению в следующем году – закладывает почки,

– рассказал аграрий.

По логике фермера, если в 2024-м сады яблок были с нулевым или близким к нулю плодоношением, то есть все предпосылки к тому, что 2025-й будет с избыточным. "Конечно, если снова не повлияют какие-то непреодолимые погодные форс-мажоры", – добавляет Макаренко.