Украинский рынок ячменя готовится к падению несмотря на временный скачок цен

Украинский рынок ячменя в последнее время демонстрирует нестабильную динамику. Причиной тому являются в основном внутренние факторы.

Что происходит на рынке ячменя

Аналитики сообщают, что экспорт ячменя на 17 января 2025 года составил почти 60 тысяч тонн, что свидетельствует об определенном оживлении рынка, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Всеукраинский аграрный совет". Однако ситуация остается напряженной из-за резких колебаний цен.

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Ячмень очень сильно подскочил в цене, что можно объяснить прежде всего сокращением запасов и активным спросом. На прошлой неделе его стоимость сравнялась с ценой кукурузы и фуражной пшеницы, что является нетипичным для рынка,

– отмечают аналитики ПУСК.

Обычно в таких случаях за определенный промежуток времени происходит корректировка: или кукуруза и пшеница дорожают, оставляя ячмень на месте, или же ячмень проседает вниз. Сейчас аналитики склоняются ко второму варианту, поскольку на мировом рынке спрос на ячмень остается слабым.

Что происходит в мире Эксперты говорят, что мировой рынок не демонстрирует серьезной динамики спроса на ячмень. В Италии и Испании заключают соглашения на поставку небольших партий ячменя – 2 – 3 тысячи тонн. Однако реальной системной работы пока нет. В то же время внутренний рынок перегрет, что может негативно повлиять на ценовую динамику в ближайшие недели.

Что будет дальше с ценами на ячмень

Еще одним важным фактором остается существенное сокращение запасов ячменя по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 1 февраля в Украине ожидается около 1,3 – 1,4 миллиона тонн ячменя, что почти вдвое меньше, чем в прошлом сезоне, когда запасы превышали 3 миллиона тонн. Это усиливает напряжение на рынке, поскольку трейдеры вынуждены активно искать товар для выполнения контрактов.

Важно! По оценкам ПУСК, как только основные игроки завершат свои закупки, цены на ячмень могут просесть на 10 – 15 долларов за тонну. Текущая средняя цена в портах составляет 215 – 218 долларов за тонну, что превышает уровень стоимости кукурузы. Однако сезонная модель прогнозирует снижение цены до 195 – 200 долларов за тонну.

Спрос на новый урожай также начинает формироваться. Индикация для обычного ячменя на поставку в июле-августе сейчас составляет 180 – 185 долларов за тонну на базисе CPT-порт, тогда как для пивоваренного ячменя предложения стартуют от 170 долларов за тонну на условиях FCA-элеватор. Это свидетельствует о постепенном формировании будущего рынка, хотя пока покупатели не готовы активно контрактовать большие объемы.