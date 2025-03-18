18 марта, 08:00
В каких случаях проводится экспертная оценка земельного участка
Основні тези
- Экспертная оценка земли нужна для продажи, аренды, дарения, наследования, внесения в уставный капитал, оформления кредита, судебных споров и изъятия для общественных нужд.
- Оценку проводят сертифицированные эксперты, чтобы защитить права собственника и обеспечить законность сделки.
В Украине уже более 3 лет владельцы земли могут законно продать свой участок. Однако для некоторых операций на рынке земли нужны определенные юридические действия.
В каких случаях делать экспертную оценку
Экспертная оценка земли – это официальное определение ее рыночной стоимости, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Она нужна во многих случаях, особенно когда нужно провести юридически значимые операции с земельным участком.
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Основные случаи, когда нужна оценка:
- Продажа или покупка земли – чтобы определить справедливую рыночную цену.
- Передача земли в аренду – для установления обоснованной арендной платы.
- Дарение или наследование для правильного оформления сделки – для правильного оформления сделки и расчета налогов.
- Внесение земли в уставный капитал предприятия – для учета активов.
- Оформление кредита под залог земельного участка – банк требует оценку как подтверждение стоимости залога.
- Судебные споры относительно стоимости земли – например, в случае раздела имущества или взыскания долгов.
- Определение размера возмещения при изъятии земли для общественных нужд – например, если участок выкупает государство для строительства дороги.
Кто может проводить оценкуОценку выполняют сертифицированные эксперты (оценщики), которые выдают официальное заключение.
Важно! Экспертная оценка помогает защитить права собственника, избежать финансовых потерь и сделать сделку прозрачной и законной.