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Агро 24 Агро законодательство В каких случаях проводится экспертная оценка земельного участка
18 марта, 08:00
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В каких случаях проводится экспертная оценка земельного участка

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Экспертная оценка земли нужна для продажи, аренды, дарения, наследования, внесения в уставный капитал, оформления кредита, судебных споров и изъятия для общественных нужд.
  • Оценку проводят сертифицированные эксперты, чтобы защитить права собственника и обеспечить законность сделки.

В Украине уже более 3 лет владельцы земли могут законно продать свой участок. Однако для некоторых операций на рынке земли нужны определенные юридические действия.

В каких случаях делать экспертную оценку

Экспертная оценка земли – это официальное определение ее рыночной стоимости, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Она нужна во многих случаях, особенно когда нужно провести юридически значимые операции с земельным участком.

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Основные случаи, когда нужна оценка:

  • Продажа или покупка земли – чтобы определить справедливую рыночную цену.
  • Передача земли в аренду – для установления обоснованной арендной платы.
  • Дарение или наследование для правильного оформления сделки – для правильного оформления сделки и расчета налогов.
  • Внесение земли в уставный капитал предприятия – для учета активов.
  • Оформление кредита под залог земельного участка – банк требует оценку как подтверждение стоимости залога.
  • Судебные споры относительно стоимости земли – например, в случае раздела имущества или взыскания долгов.
  • Определение размера возмещения при изъятии земли для общественных нужд – например, если участок выкупает государство для строительства дороги.

Кто может проводить оценку

Оценку выполняют сертифицированные эксперты (оценщики), которые выдают официальное заключение.

Важно! Экспертная оценка помогает защитить права собственника, избежать финансовых потерь и сделать сделку прозрачной и законной.