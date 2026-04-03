Украина выходит на рынок Китая с новым товаром – он качественнее российского

Недавно Китай открыл свой рынок для нового украинского продукта. В связи с этим уже начали составлять список отечественных предприятий, которые смогут экспортировать товар.

Какой продукт Украина будет экспортировать в Китай?

Подать документы о фитосанитарных процедурах необходимо до 20 апреля. Детали сообщила Госпродпотребслужба.

Напомним, украинские производители бобовых активно ищут выгодные рынки сбыта, а ключевым фактором остается цена. Поэтому несмотря на готовность европейских партнеров к сотрудничеству, их предложения часто уступают по выгодности другим направлениям.

Например, отдельное внимание в Украинской бобово-соевой ассоциации уделяют работе с Китаем, хотя его требования довольно жесткие.

Однако уже в марте эта азиатская страна по результатам аудита открыла свой рынок для импорта украинского гороха.

Соответствующее решение создает новые возможности для отечественных аграриев и расширяет экспортное присутствие Украины на одном из крупнейших мировых рынков продовольствия,

– отметили в Госпродпотребслужбе.

И теперь Украина готовится поставлять продукцию в Китай, в частности известно о формировании таких списков предприятий:

по переработке или хранению гороха , экспортируемого в КНР (уже зарегистрировано 2 субъекта хозяйствования);

, экспортируемого в КНР (уже зарегистрировано 2 субъекта хозяйствования); которые планируют экспорт гороха в КНР (включено 3 предприятия);

в КНР (включено 3 предприятия); которые выращивают горох для экспорта в КНР (уже есть 4 субъекта).

Обратите внимание, что перед подачей документов для включения в соответствующий список украинским предприятиям рекомендуют ознакомиться с соответствующей Дорожной картой. Кроме того, по ссылке можно найти образцы заявлений.

Важно! Документы, удостоверяющие проведение фитосанитарных процедур в 2025 году, необходимо отправить на электронную почту info@dpss.gov.ua до 20 апреля 2026 года.

Действительно ли украинский горох лучше?

Напомним, еще ранее в Украинской бобово-соевой ассоциации рассказали, что для экспорта в Китай нужно выполнить "очень много" требований. В частности, азиатская страна внесла в протокол пункты, которых не было по другим культурам.

И что очень важно – китайская сторона официально признала: украинский горох по качественным показателям превосходит продукцию страны-агрессора (России – 24 Канал) и полностью соответствует канадскому,

– рассказали в организации.

К слову, горох из Канады в мире считают эталонным, поэтому Украина имеет шансы стать долгосрочным поставщиком.

Однако пока Россия остается ключевым экспортером культуры в Китай. Например, за январь – февраль 2026 года ее доля составила 75% (138 тысяч тонн) от общего объема закупок азиатской страны, передавали пропагандистские СМИ.