Прогнозы неутешительны: экспорт и производство зерна в Украине упадет
В Министерстве сельского хозяйства США прогнозируют снижение производства зерна со следующего маркетингового года. Экспорт этой продукции, соответственно, тоже упадет.
Почему Украина теряет производство и экспорт зерна
В сезоне 2024/25 маркетингового года производство и экспорт зерна в Украине существенно сократятся по сравнению с прошлым годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA). По прогнозам ведомства, общий объем производства зерновых снизится на 13%, а экспорт – на 26%.
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Обратите внимание! Одной из причин падения экспорта является истощение запасов зерна в стране. В то же время конечные запасы на конец сезона оцениваются в 1,8 миллиона тонн – это на 19% больше, чем в прошлом году, но значительно меньше довоенного уровня.
Наибольшее сокращение ожидается в производстве кукурузы – на 24% по сравнению с 2023/24 маркетинговыми годами, до 24,6 миллиона тонн. Ее экспорт может упасть на 33%, до 19,6 миллиона тонн. Запасы кукурузы в конце сезона прогнозируются на уровне 722 тысяч тонн, что немного выше прошлогоднего показателя, но существенно ниже 2,8 миллиона тонн, которые были в резерве в 2022/23 маркетинговом году.
- Производство пшеницы останется на уровне 22,9 миллиона тонн, однако ее экспорт, по прогнозам, сократится на 19% – до 15 миллионов тонн.
- Объемы производства и экспорта ячменя ожидаются стабильными по сравнению с прошлым годом – 5,9 миллиона тонн и 2,6 миллиона тонн соответственно.