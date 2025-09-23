Экспорт яиц из Украины заметно вырос по сравнению с прошлым годом. В основном свою продукцию отечественные производители продавали в страны Европы.

Производители яиц Украины существенно нарастили экспорт

Украина в августе экспортировала 168,2 миллиона штук яиц на сумму 16,4 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Союз птицеводов Украины.

Данные Государственной таможенной службы свидетельствуют, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем экспорта вырос на 81,9%.

В денежном эквиваленте выручка за 8 месяцев текущего года составила 119,5 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года,

– отмечают в ассоциации.

Главными покупателями украинских яиц в течение 8 месяцев 2025 года были:

Хорватия (10,9%),

(10,9%), Великобритания (10,6%),

(10,6%), Испания (11%).

В августе наибольшие объемы экспорта были в:

Испанию – 37,1 миллиона,

Чехию – 28,9 миллиона,

Польшу – 21,7 миллиона.

