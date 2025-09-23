Укр Рус
23 вересня, 15:33
За цей рік Україна значно збільшила виторг від яєць: хто купив найбільше

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • У серпні 2025 року Україна експортувала 168,2 мільйона яєць на суму 16,4 мільйона доларів, що на 81,9% більше, ніж у серпні 2024 року.
  • Головними покупцями українських яєць за 8 місяців 2025 року були Хорватія, Велика Британія та Іспанія, а найбільші обсяги експорту в серпні були до Іспанії, Чехії та Польщі.

Експорт яєць з України помітно зріс порівняно з минулим роком. Здебільшого свою продукцію вітчизняні виробники продавали у країни Європи.

Виробники яєць України суттєво наростили експорт

Україна у серпні експортувала 168,2 мільйона штук яєць на суму 16,4 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Союз птахівників України.

Дані Державної митної служби свідчать, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року обсяг експорту зріс на 81,9%.

У грошовому еквіваленті виручка за 8 місяців поточного року становила 119,5 мільйона доларів, що в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, 
– зазначають в асоціації.

Головними покупцями українських яєць протягом 8 місяців 2025 року були: 

  • Хорватія (10,9%),
  • Велика Британія (10,6%),
  • Іспанія (11%).  

У серпні найбільші обсяги експорту були до: 

  • Іспанії – 37,1 мільйона,
  • Чехії – 28,9 мільйона,
  • Польщі – 21,7 мільйона.

У Франції поскаржились Єврокомісії на українські яйця

  • Французькі виробники яєць скаржаться на українські яйця в супермаркетах, що "не відповідають стандартам ЄС" і можуть містити заборонені антибіотики.

  • Міністр сільського господарства Франції надіслала листа до Європейської комісії про посилення санітарного контролю та заборону імпорту яєць, що містять заборонені речовини.