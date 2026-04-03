Украинское масло бьет рекорды: экспорт на Ближний Восток резко вырос в марте

В марте Украина значительно увеличила поставки подсолнечного масла на Ближний Восток. Экспорт этого продукта в некоторые страны региона вырос в 7 раз, а в другие даже в 14 раз.

Как вырос экспорт масла на Ближний Восток?

За прошлый месяц экспорт украинского подсолнечного масла на Ближний Восток установил сразу несколько локальных рекордов, пишет "АПК-Информ".

Особенно ощутимо выделяются несколько стран:

импортировала 35 тысяч тонн подсолнечного масла из Украины, по официальным данным – в 7,7 раза больше, чем в феврале. Саудовская Аравия в марте закупила 15 тысяч тонн масла – в 14 раз больше, чем в предыдущем месяце.

Кроме того, экспорт украинского масла в Турцию в марте достиг максимальных показателей за последние 10 месяцев. Туда отправили 40 тысяч тонн – в 2,4 раза больше, чем в феврале.

Свою роль в росте экспорта масла на Ближний Восток сыграла война в Иране, а именно перебои с поставками через Ормузский пролив, вблизи которого расположены главные порты и перегрузочные терминалы государств.

В таких условиях компании были вынуждены искать альтернативные пути поставок, в том числе и сухопутным путем через соседние страны, имеющие выход к Красному морю,

– пишет издание.

В то же время в некоторые страны поставки подсолнечного масла, наоборот, обвалились:

в ОАЭ – упали на 32%;

в Катар – на целых 85%;

а в Ирак вообще прекратились.

Заметьте! Всего в направлении Ближнего Востока, в том числе в Турцию, Украина экспортировала в марте 106,6 тысячи тонн подсолнечного масла. Это почти вдвое больше, чем в феврале, и максимум с июня 2025 года.

Сколько Украина экспортирует масла в ЕС?

Вместе с тем Украина остается основным поставщиком подсолнечного масла в Евросоюз, как свидетельствуют данные Европейской комиссии, передает OFI.

По информации Комиссии, с июля 2025 года до февраля 2026 года страны ЕС импортировали около 1,04 миллиона тонн подсолнечного масла.

Из этого объема Украина поставила на европейский рынок около 0,95 миллиона тонн продукции.

Аналитики Agrarmarkt Informations-Gesellschaft подсчитали, что таким образом Украина обеспечила потребности Евросоюза в масле почти на 92%.

Стоит знать! На втором и третьем месте по поставкам подсолнечного масла в ЕС оказались Молдова и Сербия с примерно 5% и 2% соответственно.

Что известно о ценах на подсолнечник?