Украина продолжает наращивать экспорт сахара: как увеличились объемы за год

Несмотря на вызовы военного времени Украина остается надежным агроэкспортером. Кроме того, что все контракты выполняются, украинские производители еще и наращивают объемы экспорта.

Кто покупает больше всего сахара

Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрцукор" сообщает, что в течение пяти месяцев 2024-2025 маркетингового года Украина экспортировала более 352 тысяч тонн сахара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

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Весь экспортированный объем сахара был направлен на мировой рынок, в то время, как в сентябре 2023-январе 2024 доля экспорта на мировой рынок составляла лишь 9,5%. Рост доли мирового рынка в экспорте сахара является результатом успешных усилий украинских сахарников по поиску альтернативных рынков сбыта в связи с ограничениями, наложенными на украинский сахар со стороны Европейского Союза.

Основными направлениями экспорта украинского сахара за первые 5 месяцев 2024-2025 маркетингового года стали:

Турция (19% всего экспорта) ,

(19% всего экспорта) Ливия,

Сомали,

Шри-Ланка,

Северная Македония.

С 1 января 2025 года украинские производители получили доступ к рынку Европейского Союза благодаря новым договоренностям по либерализации торговли. Этот шаг открыл для Украины возможность экспортировать большие объемы сахара на европейский рынок без дополнительных пошлин, что ранее сдерживало рост поставок. За первые 5 месяцев 2025 года украинские производители смогут экспортировать в ЕС 107,3 тысячи тонн.

Обратите внимание! Министерство аграрной политики и продовольствия Украины распределило объем квоты сахара в Европейский Союз на 2025 год между отечественными производителями. Рынок ЕС является премиальным для них - цены на нем могут быть до 15% выше мировых. Учитывая ожидаемую годовую квоту в 262,6 тысячи тонн в 2025 году и средние биржевые котировки 603 доллара за тонну, речь идет о рынке ориентировочно в 158 миллионов долларов.