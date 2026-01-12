Не только удары по портам: какая еще причина падения экспорта украинского зерна

В 2025 году экспорт украинского зерна тормозили погодные условия – из-за позднего сбора зерна на рынке не хватало предложений, а объемы вывоза сократились. Дополнительно ситуацию осложнили российские удары, однако не только по портовой инфраструктуре.

Что вызвало падение экспорта?

В целом Украина отстает более чем на 30% по общим объемам экспорта аграрной продукции, по сравнению с предыдущим годом. Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Итак, экспорт зерна зависит от объема урожая. В 2025 году его было меньше, чем в 2024 году, в частности из-за погодных условий.

Также экономист обратил внимание на состояние портовой инфраструктуры, ведь после любого вражеского удара страховая компания поднимает взносы – это, соответственно, влияет и на общий доход от экспорта.

Однако из-за российских атак страдают еще и аграрные холдинги, например:

в ночь на 25 декабря 2025 года противник ударил по масложировому комбинату в городе Черноморск Одесской области, сообщили в Kernel;

5 января 2026 года под ударом оказался маслозавод в Днепре, принадлежащий американской агропромышленной компании Bunge (производитель бутилированного подсолнечного масла под брендом "Олейна"); тогда на дороги города вылилось 300 тонн растительного масла.

Кто является основными трейдерами?

Впрочем Пендзин отмечает, что далеко не вся экспортная выручка от продажи зерна возвращается в Украину. Сейчас ни одна отечественная компания не входит в лидеры по экспорту, а основные трейдеры на рынке – иностранные компании.

Поэтому все заявления о том, что приход американского инвестора в Украину автоматически будет означать гарантии безопасности от российских обстрелов, не подтверждаются,

– говорит господин Олег.

Справка: в пятерку крупнейших компаний, которые являются трейдерами украинского зерна, входят вышеупомянутый Kernel, французская международная торговая компания Louis Dreyfus Company (LDC), американские агробизнесы Archer Daniels Midland (ADM) и Cargill и украинский агрохолдинг "НИБУЛОН".

