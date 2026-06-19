Атаки России могут привести к обвалу экспорта украинского зерна: какие последствия для аграриев

Усиление российских атак на украинские порты и суда может существенно сократить экспорт зерновых в новом сезоне. Из-за проблем с логистикой Украина рискует потерять часть поставок, что может ударить как по доходам аграриев, так и по мировому рынку продовольствия.

Российские удары грозят сокращением экспорта зерна

Атаки России на украинскую портовую инфраструктуру могут привести к сокращению ежемесячных объемов экспорта зерновых примерно на треть, сообщает Reuters. По оценкам участников рынка, удары уже нанесли значительный ущерб операторам терминалов, которые не могут самостоятельно покрыть расходы на восстановление.

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Украина остается одним из ключевых поставщиков зерна в мире, однако значительная часть экспорта зависит от работы морских портов. Через порты Одесской области в последнее время ежемесячно проходило около 6 миллионов тонн грузов.

В то же время удары по портам, судам, железной дороге и энергетической инфраструктуре создают риски для стабильности поставок. По словам заместителя министра экономики Тараса Высоцкого, в случае продолжения атак объемы экспорта из одесских портов могут сократиться примерно до 4 миллионов тонн в месяц.

Часть грузов можно будет перенаправить через дунайские порты, однако их возможности ограничены. Кроме того, такая логистика обходится дороже, что дополнительно увеличивает расходы экспортеров.

Проблемы с экспортом могут повлиять на цены и доходы фермеров

Сокращение экспорта на ключевых этапах сезона может стать серьезным вызовом для аграрного сектора. Украина вступает в новый маркетинговый период с большими запасами зерна, которые могут оказывать давление на внутренние цены.

По оценкам, по состоянию на 1 июля переходные запасы зерновых в Украине составляли около 9,5 миллиона тонн. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 7 миллионов тонн, а еще годом ранее – 6,4 миллиона тонн.

Эти объемы могли бы быть экспортированы, однако проблемы с логистикой уже повлияли на темпы отгрузок. В текущем сезоне Украина экспортировала 34,9 миллиона тонн зерна, тогда как в предыдущем сезоне этот показатель составлял 39,5 миллиона тонн.

В то же время сокращение экспорта может иметь последствия не только для украинских производителей, но и для мирового рынка. В последние годы Украина обеспечивала около 6% мирового экспорта пшеницы и примерно 11% глобальных поставок кукурузы.

Поврежденные терминалы и риски для судоходства

С начала полномасштабной войны Россия неоднократно атаковала украинские порты. По оценкам, общие убытки портовых терминалов уже достигли около 1,5 миллиарда долларов США.

Операторы отмечают, что потери касаются не только зданий и складов. Портовая инфраструктура использует специализированное оборудование, замена которого требует значительного времени и средств.

Дополнительное давление создают атаки на суда, которые заходят в украинские порты или находятся на погрузке. Из-за этого растут расходы на фрахт, а часть судовладельцев более осторожно относится к работе в украинских портах.

Несмотря на вызовы, украинский морской экспорт продолжает работать, однако дальнейшие атаки могут затруднить поставки зерна и усилить экономическое давление на аграрный сектор.

Половина грузов в украинских портах – агропродукция

Ранее мы писали, что украинские морские порты с начала 2026 года обработали уже 40 миллионов тонн грузов. Более половины этого объема приходится на аграрную продукцию, которая остается ключевой статьей украинского экспорта.

Именно украинское зерно, масличные культуры и другие товары агросектора играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности многих стран мира.

Морские порты остаются критически важным элементом экспортной инфраструктуры Украины. Благодаря их работе аграрии имеют возможность стабильно поставлять продукцию на внешние рынки даже в условиях войны.