В России проблемы с экспортом зерна: каковы причины резкого падения

Россия в течение последнего маркетингового года стремительно теряет экспорт зерновых. Особенно остро там ощущается снижение экспорта пшеницы.

Экспорт зерна падает быстрыми темпами

В Российских портах резко упала перевалка зерна, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦТС. Экспорт российской пшеницы в завершающемся маркетинговом году, по данным Российского зернового союза, уже сократятся на 20%.

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Провал в поставках зафиксировали уже во второй половине маркетингового года, то есть, в 2025-м. Объем отгрузок из ростовского порта упал на 21,5% из-за отрицательной маржи экспортеров и низкой конкурентоспособности российской пшеницы.

У нас куча проблем, связанных с экономикой производства зерна. Из-за этого деньги в кармане у крестьян просто кончились и на технику их не хватает. Это прежде всего из-за экспортных пошлин, квоты на экспорт, снижение уровня конкуренции на рынке,

– объясняют в российской организации.

Конъюнктура для операторов зерновых терминалов стала хуже: мощностей по перевалке становится больше, но объемов из-за снижения урожая меньше, а экспорт при текущих ценах убыточен. Поэтому, Российский зерновой союз говорит, что "отрицательная рентабельность бизнеса" демотивирует экспортеров.

Обратите внимание! С января по апрель экспорт пшеницы упал на 40% относительно предыдущего года. Причем в марте и апреле падение было более стремительным – до 60%, говорится в публикации. Объем экспорта пшеницы в маркетинговом году составил 40,9 миллиона тонн, что на 22% ниже год к году, и аналитики прогнозируют, что по результатам года падение составит 25,2%.

Почему происходит падение экспорта

В российской ассоциации жалуются, что их аграрный экспорт превратился в переменную, зависящую от управленческих решений и внешней обстановки.

Донские аграрии массово жаловались на пошлины на экспорт зерновых, что "съедает" до трети выручки, из-за чего выращивать пшеницу становится нерентабельно. При чем выросли почти все затраты производства – от горюче-смазочных материалов и техники до удобрений. А цена на пшеницу, наоборот, значительно снизилась по сравнению с 2021 годом, когда и ввели пошлины,

– отмечают в публикации.

Если российская пшеница торговалась до середины июня на уровне 238 долларов за тонну, то французская стоила 227 долларов, американская – 219 долларов.

С 1 по 15 июня через морские терминалы Ростова отгрузили всего 74 тысячи тонн пшеницы. Это почти в 3,5 меньше, чем за тот же период прошлого года. И резкое падение экспорта пшеницы наблюдается по всему Азово-Черноморскому региону. При чем Ростовская область "еще не в худшем положении".

Обратите внимание! Так, экспорт через порт Новороссийск упал в 7,4 раза, порт Тамани – в 17 раз. Исключением стал порт Кавказ. Год назад в первой половине июня экспорт пшеницы через него вообще не шел, в этом году отгружено 27 тысяч тонн. А в целом по России экспорт пшеницы снизился в первой половине июня почти в пять раз, пишет российское издание.