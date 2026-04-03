Важная страна больше не будет экспортировать зерно из ВОТ: Зеленский назвал государство, которое это пообещало
- Египет больше не будет принимать зерно с оккупированных Россией украинских территорий, о чем договорились Зеленский и Ас-Сиси.
- Президент Украины заявил, что Египет заинтересован в увеличении импорта украинского зерна.
Украинский лидер Владимир Зеленский провел беседу с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Речь шла в частности о поставках Россией зерна с оккупированных украинских территорий.
Какая страна больше не будет экспортировать зерно из ВОТ?
Больше Египет больше не будет принимать экспортированное Кремлем зерно с оккупированных территорий, о чем написал украинский лидер.
В то же время Каир заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины.
Согласно словам Зеленского, стороны также обсудили:
- усилия Египта по достижению достойного мира;
- ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива, а еще ее влияние на мировой рынок нефти;
- встречи и договоренности со странами региона;
- другие сферы для развития двустороннего сотрудничества между странами.
В то же время президент России Владимир Путин заявил в четверг, 2 апреля, что Россия и Египет могут обсудить планы создания "зернового и энергетического хаба". Об этом писало Reuters.
Путин озвучил эту идею во время встречи в Кремле с министром иностранных дел Египта Бадр Абделатти, отметив, что есть "много интересных идей" для обсуждения. Абделатти заявил, что Египет приветствует российские инициативы.
В открытой для телевидения части встречи ни одна из сторон не уточнила, что именно предусматривает предложение создания "хаба",
– говорится в материале.
Отмечается, что Россия ищет новые способы распределения своего энергетического экспорта и сырьевых товаров из-за волны западных санкций. А Египет играет все более важную роль в обработке российских товаров и может стать логистическим и складским центром для поставок в Африку и Ближний Восток.
Отдельно на уровне бизнеса также проходили обсуждения относительно возможного создания зернового хаба в Омане.
Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы и крупнейшим покупателем российского зерна. По оценкам железнодорожного перевозчика Rusagrotrans, этого сезона страна закупила около 7,6 миллиона тонн российского зерна – примерно на уровне прошлого года.
Обратите внимание! Путин заявил, что поручил российскому правительству работать с Египтом над вопросами поставок продовольствия, прежде всего зерна.
Что следует знать об украинском зерне с оккупированных территорий?
- Турция получала зерно из временно оккупированного Мариуполя. Речь идет о компании Erisler, поставляющей продукцию для Всемирной продовольственной программы ООН. В документах Мариуполь указан как российский город.
- Кроме того, недавно США сняли санкции с трех российских судов. В частности ограничения больше не касаются корабля Sv Nikolay. По данным украинской разведки, ранее судно использовалось для вывоза агропродукции с временно оккупированных территорий.