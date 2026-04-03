Важная страна больше не будет экспортировать зерно из ВОТ: Зеленский назвал государство, которое это пообещало

Украинский лидер Владимир Зеленский провел беседу с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Речь шла в частности о поставках Россией зерна с оккупированных украинских территорий.

Больше Египет больше не будет принимать экспортированное Кремлем зерно с оккупированных территорий, о чем написал украинский лидер.

В то же время Каир заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины.

Согласно словам Зеленского, стороны также обсудили:

усилия Египта по достижению достойного мира;

ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива, а еще ее влияние на мировой рынок нефти;

встречи и договоренности со странами региона;

другие сферы для развития двустороннего сотрудничества между странами.

В то же время президент России Владимир Путин заявил в четверг, 2 апреля, что Россия и Египет могут обсудить планы создания "зернового и энергетического хаба". Об этом писало Reuters.

Путин озвучил эту идею во время встречи в Кремле с министром иностранных дел Египта Бадр Абделатти, отметив, что есть "много интересных идей" для обсуждения. Абделатти заявил, что Египет приветствует российские инициативы.

В открытой для телевидения части встречи ни одна из сторон не уточнила, что именно предусматривает предложение создания "хаба",

– говорится в материале.

Отмечается, что Россия ищет новые способы распределения своего энергетического экспорта и сырьевых товаров из-за волны западных санкций. А Египет играет все более важную роль в обработке российских товаров и может стать логистическим и складским центром для поставок в Африку и Ближний Восток.

Отдельно на уровне бизнеса также проходили обсуждения относительно возможного создания зернового хаба в Омане.

Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы и крупнейшим покупателем российского зерна. По оценкам железнодорожного перевозчика Rusagrotrans, этого сезона страна закупила около 7,6 миллиона тонн российского зерна – примерно на уровне прошлого года.

Обратите внимание! Путин заявил, что поручил российскому правительству работать с Египтом над вопросами поставок продовольствия, прежде всего зерна.

