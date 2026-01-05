Украина вошла в топ-10 мировых экспортеров соевого масла с рекордной выручкой

В 2024 году Украина экспортировала соевого масла на 317 миллионов долларов и заняла 8-е место среди крупнейших поставщиков в мире. Это самый высокий показатель экспортной выручки за последние десять лет, свидетельствуют данные УКАБ.

Украина в топе экспорта соевого масла

Украина в 2024 году экспортировала соевого масла на 317 миллионов долларов, заняв 8-е место среди крупнейших экспортеров в мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский клуб аграрного бизнеса. Объем экспорта составил 2,13% от мировой торговли соевым маслом и 1,14% от общего аграрного экспорта Украины, это самый высокий показатель экспортной выручки за последние 10 лет.

В тройку крупнейших мировых экспортеров соевого масла в 2024 году вошли:

Аргентина (6,28 миллиарда долларов),

(6,28 миллиарда долларов), Бразилия (1,31 миллиарда долларов),

(1,31 миллиарда долларов), Европейский Союз (769 миллионов долларов).

Основным направлением сбыта украинского соевого масла оставался ЕС – 85% экспорта. Также продукция поставлялась в Индию и ОАЭ (по 3%), Саудовскую Аравию и Тунис (по 2%).

Эксперты отмечают, что в 2024 году экспортная выручка от реализации соевого масла достигла 317 миллионов долларов, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. Число экспортных рынков выросло с 38 до 48 стран. Хотя Европейский Союз остается ключевым потребителем, украинские производители постепенно закрепляются на рынках Азии и Ближнего Востока.

В 2024 году 85% продукции было экспортировано через "пути солидарности". Через порты Черного моря отгружено 7%, а через дунайские порты - 6% поставок.

Обратите внимание! В УКАБ резюмируют, что достижение рекордной выручки за десятилетие и удержание позиций среди топ-10 мировых экспортеров свидетельствуют о высокой адаптивности перерабатывающего сектора. Стабильное использование логистических коридоров на западных границах в сочетании с активным расширением количества рынков сбыта позволяет украинским экспортерам соевого масла обеспечивать стабильные валютные поступления даже при ограниченном использовании глубоководных портов.

