Украина продает почти всю баранину в Объединенные Арабские Эмираты
В течение января-ноября 2025 года Украина отправила на экспорт 185 тонн баранины и козлятины, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной таможенной службы. Это на 35% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
В денежном эквиваленте экспорт баранины из Украины за 11 месяцев этого года вырос на 44,5% – до 711 тысяч долларов, в сравнении с январем-ноябрем 2024 года.
Обратите внимание! 99,3% украинской баранины и козлятины от всего экспортного объема в течение 11 месяцев 2025 года покупали ОАЭ.
Украина за 11 месяцев 2025 года экспортировала 17,33 тысячи тонн живого крупного рогатого скота, что на 23% больше, чем в предыдущем году, с выручкой 40,08 миллиона долларов (+49%).
Основными направлениями экспорта живого скота были Ливан (85%), Казахстан (8%) и Ливия (6,3%), тогда как охлажденная и мороженая говядина экспортировалась преимущественно в Турцию, Азербайджана и Китая.