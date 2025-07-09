Украинские производители сливочного масла уже использовали четверть экспортных квот ЕС

Экспортеры сливочного масла из Украины взяли довольно высокую планку объемов экспорта. На данный момент они уже использовали более четверти экспортных квот, выделенных ЕС для Украины.

Украинские экспортеры масла использовали четверть квоты

За первые две недели действия квот украинские поставщики использовали уже около 25% от предусмотренного объема, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Инфагро". Спрос со стороны европейских покупателей остается высоким из-за ценовой разницы.

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Однако демпинг в торговле украинским маслом вызывает недовольство у польских производителей. Это может негативно повлиять на переговоры относительно дальнейшего расширения торговых льгот для Украины. В Еврокомиссии уже обращают внимание на такие сигналы,

– говорится в сообщении специалистов.

Несмотря на паузу в экспорте в начале июня, по предварительным оценкам, за июнь из Украины вывезено значительно больше этого товара, чем в среднем в первом квартале. Основной драйвер – высокие экспортные цены: в ЕС – 7300 – 7500 долларов за тонну FCA, в Молдову – не менее 7000 долларов за тонну.

Важно! Во второй половине июня внутренние цены на масло также поднялись. По словам специалистов, несмотря на сокращение производства по сравнению с маем, в июле ожидается выпуск масла значительно больший, чем в прошлом году.