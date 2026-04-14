Зерновая схема на миллионы: из Германии в Украину экстрадировали организатора аферы

В Украину экстрадировали предпринимателя, которого подозревают в организации схемы по закупке зерна, которая нанесла государству миллионные убытки. Речь идет о сделке, из-за которой госпредприятие потеряло более 13,4 миллиона гривен.

Как работала схема с закупкой зерна?

По данным следствия, в начале 2020 года должностные лица Полтавского филиала государственного предприятия заключили договоры на поставку зерна будущего урожая, сообщает САП. Речь шла о реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Впоследствии в эти соглашения были внесены изменения, которые фактически отменили требование учитывать рыночные цены при оформлении поставок. Это позволило продавать зерно по значительно заниженным ценам.

В результате продукцию реализовали почти вдвое дешевле рыночной стоимости, что, по информации НАБУ, повлекло убытки государственному предприятию на сумму 13,4 миллиона гривен.

Экстрадиция и приговор суда

Фигуранта дела, который находился за рубежом, экстрадировали из Германии. Передача состоялась в пункте пропуска "Краковец – Корчева" на Львовщине.

Ранее Высший антикоррупционный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Сейчас дело является одним из примеров расследования злоупотреблений в сфере аграрных закупок. В то же время в соответствии с законодательством, любое лицо считается невиновным, пока его вина не доказана обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

