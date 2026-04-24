Цены на фисташки резко взлетели: ЮАР наращивает производство

Мировые цены на фисташки достигли максимума за почти десятилетие из-за перебоев с поставками из Ирана. На этом фоне Южно-Африканская Республика активно наращивает производство, стремясь занять часть глобального рынка.

Геополитика подталкивает новых игроков

Рост цен на фисташки связан с перебоями поставок из Ирана – одного из ключевых производителей в мире, сообщает Bloomberg. На фоне и без того ограниченного предложения это вызвало резкий скачок стоимости орехов, которые широко используются в пищевой промышленности.

Смотрите также В Украине обвал цен на тепличные томаты: сколько стоит килограмм в магазине

Дополнительным драйвером спроса стал тренд на продукты с фисташковой начинкой, в частности популярный десерт из Дубая, что вызвал ажиотаж в соцсетях. В результате импортеры начали активно искать альтернативные источники поставок, что открывает новые возможности для других стран.

Южная Африка готовится к рывку

Сельскохозяйственная группа Karoo Pistachios в Южно-Африканской Республике планирует существенно увеличить производство. Если в прошлом году компания собрала лишь около 20 тонн, то в перспективе следующего десятилетия она стремится выйти на уровень до 60 тысяч тонн, что может сделать страну одним из крупнейших экспортеров фисташек в мире.

Регион Кару имеет климат, подобный Ближнему Востоку, что способствует выращиванию этой культуры. В то же время развитие отрасли требует значительных инвестиций и стабильных урожаев в долгосрочной перспективе. Несмотря на риски, производители рассматривают фисташки как перспективное направление, способное создать новые рабочие места и укрепить аграрный сектор страны.

Кофе дорожает: мировые цены взлетели из-за конфликта на Ближнем Востоке