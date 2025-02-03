Стоимость этого овоща упала почти на 20%: скорее бегите в супермаркет

В конце января стоимость тепличных огурцов снизилась. В целом этот овощ подешевел на ориентировочно 19%.

Как подешевели огурцы сейчас

Сейчас продажа огурцов на внутреннем рынке происходит в диапазоне 65 – 110 гривен за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Эксперты считают, что удешевление огурцов в первую очередь связано с низким спросом на эту продукцию среди покупателей. В то же время объемы поставок с внешнего рынка выросли.

Соответственно, продукции много и ее не успевают реализовывать. А это негативно влияет на рынок в целом.

Обратите внимание! Нынешняя стоимость тепличных огурцов в среднем на 27% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Самые известные украинские супермаркеты, по состоянию на 3 февраля, реализуют огурцы по цене: