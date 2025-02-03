Как подешевели огурцы сейчас
Сейчас продажа огурцов на внутреннем рынке происходит в диапазоне 65 – 110 гривен за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.
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Эксперты считают, что удешевление огурцов в первую очередь связано с низким спросом на эту продукцию среди покупателей. В то же время объемы поставок с внешнего рынка выросли.
Соответственно, продукции много и ее не успевают реализовывать. А это негативно влияет на рынок в целом.
Обратите внимание! Нынешняя стоимость тепличных огурцов в среднем на 27% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
Самые известные украинские супермаркеты, по состоянию на 3 февраля, реализуют огурцы по цене:
- не менее 124 гривны за килограмм – Сильпо;
- 109 гривен за килограмм – Фора;
- 109,89 гривны за килограмм – АТБ;
- 139,90 гривен за килограмм – Ашан.