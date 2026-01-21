Масло больше не тянет рынок: почему украинские производители меньше зарабатывают

Масло долгое время было главным драйвером украинского молочного рынка, подталкивая рост закупочных цен на молоко. Однако падение мировых котировок и усложнение экспорта изменили ситуацию, усилив давление на производителей.

Что происходит на рынке масла?

На протяжении длительного периода масло оставалось ключевым товаром для украинского молочного рынка, стимулируя повышение закупочных цен на молоко и молочную продукцию в целом, сообщает "Инфагро". Именно благодаря активному и выгодному экспорту в предыдущие месяцы этот продукт стал основным фактором роста цен, что сказалось и на внутреннем рынке.

Читайте также Как изменятся цены на молоко и молочные продукты в 2026 году

В конце прошлого года рыночная ситуация резко изменилась: снижение мировых цен на масло привело к падению закупочных цен на молочное сырье. В то же время из-за слабого внешнего спроса производство длительное время оставалось убыточным.

Несмотря на это, по итогам года большинство производителей смогли сохранить прибыльность благодаря высоким экспортным ценам в предыдущие периоды. Важную роль в этом сыграли беспошлинные и бесквотные поставки в страны Европейского Союза.

В настоящее время экспорт в Европейский Союз фактически приостановлен из-за введения квот и лицензирования, поэтому компании вынуждены переориентироваться на рынки соседних государств. В то же время возможности наращивания поставок в традиционных направлениях ограничены из-за усиления конкуренции, в частности со стороны белорусских производителей, что подталкивает украинские компании к поиску новых рынков в Африке и Азии.

Обратите внимание! На внутреннем рынке цены на масло сейчас ниже, чем на экспортных направлениях в постсоветские страны. Участники рынка не ожидают быстрого улучшения ценовой ситуации и допускают дальнейшее ухудшение конъюнктуры.

Украинцы массово скупают: в супермаркетах неожиданно подешевело масло