Госакт на землю исчез или сгорел: как владельцу восстановить документ

Потеря или повреждение государственного акта на землю не всегда означает проблему для владельца участка. В некоторых случаях документ вообще не нужно восстанавливать, но иногда придется обратиться в соответствующие органы.

Что такое Госакт на землю и какие его функции?

Адвокат Инна Мирошниченко в комментарии 24 Канала рассказала, что государственный акт – это документ, выданный уполномоченным государственным органом, подтверждающий право собственности на земельный участок. Такой документ выдавался государственными органами до 2013 года.

С начала 2013 года право собственности на земельные участки подтверждается информационной справкой из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Инна Мирошниченко Адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и партнеры" Поэтому если вы после получения государственного акта на землю зарегистрировали право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, (путем обращения в ЦНАП или к нотариусу) то вам не о чем волноваться, потеря или порча государственного акта никоим образом на повлияет на вас, и вам не нужно ничего делать для восстановления акта. Для подтверждения права собственности на землю достаточно будет или самостоятельно распечатать справку с Дії или обратиться в ЦНАП и получить такую справку в бумажном виде.

Но юрист отмечает, что если вы не обращались с актом для оформления права собственности и потеряли или значительным образом повредили государственный акт, придется пройти процедуру получения копии. Сейчас выдача дубликата государственного акта на землю законодательством не предусмотрена. На замену поврежденного или утраченного госакта выдается копия, которая полностью воспроизводит содержание первичного документа.

Что необходимо для получения копии документа?

Поэтому для получения копии акта вам необходимо обратиться в территориальный орган Госгеокадастра с заявлением о предоставлении копии государственного акта на землю. К заявлению прилагается:

паспорт и идентификационный код владельца участка;

объявление о потере документа в печатных средствах массовой информации по месту расположения земельного участка, в котором должны быть указаны название документа, его номер и дата выдачи, на чье имя выдан, каким органом (кроме случаев повреждения или порчи документа);

при наличии – испорченный документ;

при наличии – фотокопия госакта в бумажном виде (можно распечатать любую фотографию, на которой четко видно все данные).

Инна Мирошниченко отмечает, что выдача копии акта осуществляется в течение 15 дней.

Важно! После получения копии государственного акта, адвокат советует все-таки обратиться в Центр предоставления административных услуг для регистрации права собственности на земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. И уже в случае повторной потери или повреждения акта, у вас не будет необходимости снова получать его копию.

