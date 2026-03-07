Какое расстояние надо отступать от забора?

Новые государственные строительные нормы по градостроительству устанавливают минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает Верховная Рада Украины.

Смотрите также Временные объекты без документов: что можно строить на собственной земле без разрешения

Норма касается только новых участков и дачных застроек, а значит старые деревья и кусты на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу 1 октября 2019 года.

Важно! Согласно новым ДБН Б.2.2-12:2019, расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 метр, до стволов деревьев от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

Так, если крона дерева в среднем диаметром 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Какие нормы предусматривает законодательство других стран?

В Украине действуют четкие нормы, которые регулируют расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с различными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.

Однако в других странах Европы нормы также достаточно строгие. Например, в Германии и Франции есть подробные правила по высоте деревьев и расстояния от границы.

У Франции расстояние до границы зависит от ожидаемого размера кроны взрослого дерева. Для небольших деревьев может быть достаточно 1 – 2 метров, а для больших это уже будет 5 – 10 метров.

расстояние до границы зависит от ожидаемого размера кроны взрослого дерева. Для небольших деревьев может быть достаточно 1 – 2 метров, а для больших это уже будет 5 – 10 метров. В США нормы могут отличаться от штата к штату, но в целом они менее строгие, чем в Европе. Однако там есть ограничения на высоту деревьев, особенно в городских районах. Обычно, минимальное расстояние от границы участка – от 2 до 5 метров. Но для больших деревьев, как дубы или клены, это расстояние может быть больше.

нормы могут отличаться от штата к штату, но в целом они менее строгие, чем в Европе. Однако там есть ограничения на высоту деревьев, особенно в городских районах. Обычно, минимальное расстояние от границы участка – от 2 до 5 метров. Но для больших деревьев, как дубы или клены, это расстояние может быть больше. В Азии нормы также разнообразны. В Японии, например, большое внимание уделяют эстетике, поэтому расстояние между деревьями определяется не только законами, но и традициями.

Сколько стоит присвоить кадастровый номер земельному участку?