Що таке Держакт на землю і які його функції?

Адвокатка Інна Мирошніченко у коментарі 24 Каналу розповіла, що державний акт – це документ, виданий уповноваженим державним органом, що підтверджує право власності на земельну ділянку. Такий документ видавався державними органами до 2013 року.

З початку 2013 року право власності на земельні ділянки підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Інна Мирошніченко Адвокат юридичної компанії "Максим Боярчуков і партнери" Тож якщо ви після отримання державного акту на землю зареєстрували право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, (шляхом звернення до ЦНАПУ чи до нотаріуса) то вам нема про що хвилюватися, втрата чи псування державного акту ніяким чином на вплине на вас, і вам не потрібно нічого робити для відновлення акту. Для підтвердження права власності на землю достатньо буде або самостійно роздрукувати довідку з Дії або звернутися до ЦНАПУ та отримати таку довідку в паперовому вигляді.

Але юристка зазначає, що якщо ви не зверталися з актом для оформлення права власності і втратили або значним чином пошкодили державний акт, доведеться пройти процедуру отримання копії. Наразі видача дубліката державного акту на землю законодавством не передбачена. На заміну пошкодженого чи то втраченого держакта видається копія, яка повністю відтворює зміст первинного документа.

Що необхідно для отримання копії документа?

Тож для отримання копії акта вам необхідно звернутися до територіального органу Держгеокадастру з заявою про надання копії державного акту на землю. До заяви додається:

паспорт та ідентифікаційний код власника ділянки;

оголошення про втрату документа у друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа);

за наявності – зіпсований документ;

за наявності – фотокопія держакту у паперовому вигляді (можна роздрукувати будь-яку фотографію, на якій чітко видно всі дані).

Інна Мирошніченко зазначає, що видача копії акта здійснюється протягом 15 днів.

Важливо! Після отримання копії державного акта, адвокатка радить все-таки звернутися до Центру надання адміністративних послуг для реєстрації права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. І вже у випадку повторної втрати або ж пошкодження акту, у вас не буде необхідності знову отримувати його копію.

