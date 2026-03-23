Двойная регистрация земли: почему возникает и как защитить участок

Когда возникают случаи двойной регистрации?

Юрист Ирина Заквацкая в комментарии 24 Канала рассказала, что ситуации, когда на один и тот же земельный участок появляется два "владельца", в Украине не являются единичными, особенно часто это случается, когда одна сторона имеет современную регистрацию в Государственном реестре прав, а другая старый государственный акт на землю, выданный еще в 90-х годах. В таких случаях возникает двойная регистрация, которая создает правовую неопределенность и риск потери имущества.

Ирина Заквацкая Помощник юриста, Адвокатское объединение "Максим Боярчуков и партнеры" Основная причина возникновения двойной регистрации – переход от бумажной системы учета к электронной. В 90-х годах право собственности подтверждалось государственными актами, которые не были внесены в современные электронные реестры. Позже другое лицо могло зарегистрировать тот же участок уже в новой системе – иногда из-за ошибок, а иногда из-за злоупотреблений. Так и возникает конфликт: один человек имеет "старый" акт, другой "новую" запись в реестре.

Сам по себе старый государственный акт, по словам юристки, не теряет силу. В то же время, запись в Государственном реестре прав является официальным подтверждением права собственности на сегодня.

После 2013 года произошли изменения

До 2013 года в Украине не существовало единого электронного реестра прав на недвижимое имущество. Право собственности удостоверялось государственными актами, которые выдавались органами местной власти и не всегда вносились в кадастр. После запуска Государственного реестра вещных прав возникла проблема: часть земельных участков была повторно зарегистрирована без учета уже существующих прав. Причины могут быть разные:

технические ошибки при внесении данных;

наложение границ земельных участков;

недобросовестные действия третьих лиц;

отсутствие полной информации в кадастре на момент регистрации.

Так, государственные акты на право собственности на землю, выданные до введения современной системы регистрации, остаются в силе, если они не отменены в установленном законом порядке. В то же время, соответствии с действующим законодательством, право собственности считается приобретенным с момента государственной регистрации. Это означает, что наличие записи в реестре имеет ключевое значение для подтверждения права в отношениях с третьими лицами,

– отмечает специалист.

Именно поэтому и возникает коллизия, и в случае спора, окончательно решить все может только суд, который оценивает: кто первым приобрел право собственности, была ли законной передача земли, не было ли нарушений при регистрации и фактическое пользование участком.

Судебная практика (включая позиции Верховного Суда) исходит из таких подходов: