Сколько стоит килограмм лука: цены за год выросли

Цены на овощи в Украине в основном продолжают снижаться с приходом сезона. Среди овощей, на которые за последнее время заметно упала цена есть и лук.

Сколько стоит лук в магазине?

Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%.

Читайте также Яблоки втрое дороже, чем в прошлом году: сезон в Украине стартовал с высоких цен

В целом цены в овощном сегменте выросли с июня 2024 года на 24,2%. Стоимость лука несколько выросла за год. Так, в июне 2024 года средняя цена за килограмм лука составляла 24,36 гривны, в июне же 2025 года же она стоила в среднем 31,28 гривны.

Обратите внимание! Стоимость в магазинах продолжает снижаться и соответствует прошлогодним тенденциям.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на лук в популярных сетях супермаркетов Украины: