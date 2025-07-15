Сколько стоит килограмм лука: цены за год выросли
- Цены на овощи в Украине преимущественно снижаются, хотя стоимость лука за год несколько выросла с 24,36 до 31,28 гривны за килограмм.
- В разных сетях супермаркетов цены на лук варьируются: от 11,99 гривны в Novus до 29,90 гривны в Сильпо.
Цены на овощи в Украине в основном продолжают снижаться с приходом сезона. Среди овощей, на которые за последнее время заметно упала цена есть и лук.
Сколько стоит лук в магазине?
Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%.
Читайте также Яблоки втрое дороже, чем в прошлом году: сезон в Украине стартовал с высоких цен
В целом цены в овощном сегменте выросли с июня 2024 года на 24,2%. Стоимость лука несколько выросла за год. Так, в июне 2024 года средняя цена за килограмм лука составляла 24,36 гривны, в июне же 2025 года же она стоила в среднем 31,28 гривны.
Обратите внимание! Стоимость в магазинах продолжает снижаться и соответствует прошлогодним тенденциям.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на лук в популярных сетях супермаркетов Украины:
- АТБ 13,85 гривны за килограмм;
- Сильпо 29,90 гривны за килограмм;
- Auchan 12,80 гривны за килограмм;
- Metro 13,31 гривны за килограмм;
- Varus 12,90 гривны за килограмм;
- Novus 11,99 гривны за килограмм.