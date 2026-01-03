Легко зажигаются и быстро горят: какие дрова выбрать для растопки

Для того, чтобы эффективно разжечь нужны не только качественные дрова, но и специальная техника. Древесина, кроме того, должна быть засушенной не менее 6 месяцев. К наиболее подходящим вариантам относятся сосна, ель и кедр.

Как подготовить дрова для розжига?

В первую очередь, древесина для розжига должна иметь определенный процент влажности, а потому хранить ее нужно на открытом воздухе над землей и только с накрытой верхней частью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Агентство по охране окружающей среды США (EPA).

Известно, что древесина лучше всего горит при влажности в менее 20%. А разжигать огонь лучше всего газетами, сухим хворостом или полностью натуральными разжигателями.

Например, если у вас деревянный котел, то стоит придерживаться таких правил:

Никогда не разжигайте огонь бензином, керосином или углем. А также не стоит сжигать мокрую или зеленую (невыдержанную) древесину.

А вот много восковых и опилочных поленьев изготавливаются только для каминов с открытым очагом. Впрочем перед использованием искусственных поленьев – проверьте инструкцию по эксплуатации.

В то же время держите дверцу дровяной печи закрытой, если вы не загружаете или не разжигаете огонь.

Регулярно выводите пепел в закрытый металлический контейнер, а его храните контейнер на открытом воздухе.

Какие дрова лучшие для розжига?

Для быстрого и эффективного разжигания огня советуют выбирать породы деревьев с низкой плотностью и высокой воспламеняемостью. В список таких входят:

Самым популярным вариантом является сосна, ведь имеет прекрасные свойства воспламенения: благодаря содержанию природных смол она легко воспламеняется, дает яркое пламя, а ее иголки и тонкие ветви часто используют как природный трут.

Но эта древесина легко прогорает и может образовывать определенный налет, а потому для домашних печей ее рекомендуют применять ограниченно.

Еще одним распространенным материалом для розжига является ель.

Древесина быстро загорается и хорошо подходит для старта огня, но из-за недостаточного высыхания может давать больше дыма и быстро сгорать.

Третий вариант – кедр, который ценится не только за быстрое воспламенение, но и за аромат.

Ценным является кора кедра, ведь тонкие полоски древесины используют часто для разжигания на открытом воздухе. Впрочем высокая цена и быстрое сгорание является минусом для длительного отопления.

Как хранить дрова зимой?