Если собрал – плати штраф: какие виды грибов охраняются и сколько придется за них заплатить

Грибы, которые занесены в Красную книгу Украины, запрещено срывать. Их изъятие может нанести вред редким видам грибов. Сейчас незаконный сбор карается законом и за это предусматривается штраф как в сотни гривен, так и в несколько тысяч гривен.

Какие грибы входят в Красную книгу?

В Красную книгу Украины входят такие грибы, как трутовик зонтичный (народное название – бараньоха), грифула листоватая, катателазма царская (пестряк), гериций коралловидный, мухомор Цезаря, передает 24 Канал со ссылкой на общественную организацию "Дунайско-Карпатская Программа".

Читайте также Сезон еще не завершается: какие грибы до сих пор можно найти в лесу

Также речь идет о боровике бронзовом, яичнике королевском, яичнике укорененном (боровик девичий), яичнике горном, полуборовике ямчатом и тому подобное.

Почему нельзя собирать краснокнижные грибы: дело в том, что новые грибницы формируются в результате рассеивания спор. А изъятие или повреждение плодовых тел грибов наносит вред популяциям редких видов грибов, что потом провоцирует полное исчезновение.

Таким образом, за сбор краснокнижных грибов придется заплатить штраф в таком размере:

В соответствии с части второй статьи 88-1 Кодекса Украины, нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов животного или растительного мира – влечет за собой наложение штрафа от 30 и 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. В денежном эквиваленте – это от 510 гривен до 1 700 гривен.

Относительно объектов животного или растительного мира, которые находились в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины, или охраняемых в соответствии с международными договорами Украины, – влекут за собой наложение штрафа от 100 до 215 необлагаемых минимумов. Это от 1 700 гривен до 3 655 гривен.

Обратите внимание! Один необлагаемый минимум в 2025 году – это 17 гривен.

В каких зонах нельзя собирать грибы?