На суп хватит: какие грибы растут в лесах Украины в декабре

Климат сейчас сильно изменился по сравнению с тем, каким был даже каких-то 20 лет назад, что позволило некоторым грибам расти в лесах Украины даже зимой. Опытные грибники умудряются собирать сейчас такое количество, которого хватит на суп и не только.

Какие грибы можно встретить в декабре?

В лесах Волыни уже несколько дней стоит морозная погода, однако это не мешает расти съедобным грибам, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное". Так, на территории национального природного парка "Припять-Стоход" на Любешовщине обнаружили рядовку зеленую (зеленушки) и польские грибы.

Заместитель начальника отдела эколого-образовательной работы и рекреации нацпарка Вита Домашич рассказала, что грибы заметили работники во время мониторинга в лесном заказнике "Сваловичевская дача".

В лесах Любешовщины растут зеленые грибы. Люди собирают, можно даже мисочку на суп собрать. А вот то, что растут сейчас польские грибы - это аномалия. Есть также и несъедобные, как гигрофор поздний или хрящ-молочник (горчак), но для горчака сейчас вообще не пора,

– говорит специалист.

Причиной роста грибов в это время года, отметила Вита Домашич, является аномальная теплая погода в ноябре и декабре, а также большое количество влаги в лесах.

Что так поздно растут в этом году грибы – это аномальный рост. Но грибы есть не только в "Сваловичевской даче". Влаги много, утра теплые, мороза нет. На весь ноябрь и декабрь может один раз у нас был мороз. Влага ушла в почву – и они растут,

– добавляет специалист нацпарка.

Старший научный сотрудник парка Юрий Корх рассказал, что несмотря на календарный декабрь появлению грибов способствует относительно теплый декабрь и изменение климата в целом: "Грибы в это время – достаточно аномальное явление. Раз в 10 лет происходит такой природный цикл. Я помню, что такая же теплая зима, точнее ее начало, когда росли в лесах грибы на Любешовщине, была в 1979 году. Также помню год, лет 10 назад где-то, когда я еще 31 декабря находил в лесу грибы".

