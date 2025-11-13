Сколько лет дадут за незаконно срубленное дерево в Украине

Умышленная вырубка деревьев в Украине влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Срезать деревья без разрешения можно только на собственном частном участке.

Какое наказание в Украине за вырубку деревьев?

Умышленное уничтожение, повреждение деревьев, кустарников в населенных пунктах, причинившее существенный вред наказывается штрафом для граждан в размере от 8,5 до 17 тысяч гривен или исправительными работами на срок до двух лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевский городской совет. Также может применяться ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Существенным вредом считается такой, что в 20 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. То есть, если вырубка деревьев нанесла ущерб на 340 гривен, нарушитель заплатит штраф более 8 тысяч гривен

В случае выявления фактов уничтожения или повреждения лесных культур, полезащитных лесных полос, защитных лесных насаждений, а также незаконной порубки, повреждения и уничтожения лесных культур и молодняка виновные лица привлекаются к административной ответственности.

Какой максимальный размер штрафа за вырубку деревьев?

В соответствии со статьей 65 КУоАП, за рубку и реализацию деревьев предусмотрен штраф для граждан в размере от 510 до 1700 гривен с конфискацией насаждений, а для должностных лиц – от 2550 до 5100 гривен с конфискацией. Если эти правонарушения совершены лицом в возрасте от 16 до 18 лет и это лицо не имеет самостоятельного заработка, тогда штраф взимается с родителей или лиц, которые их заменяют (статья 307 КУоАП).

Согласно статье 65-1 КУоАП, уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос, защитных лесных насаждений вдоль берегов рек, каналов, околоводных объектов, гидротехнических сооружений, на полосах отвода автомобильных дорог, железных дорог и других защитных лесных насаждений – влечет за собой наложение штрафа на граждан от 510 до 765 гривен и на должностных лиц – от 1020 до 1530 гривен.

Кроме получения штрафов, нарушители могут привлекаться к уголовной ответственности, которая предусмотрена в случае, когда нанесенный ущерб в 20 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Какие наказания предусматривает уголовная ответственность Так, согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины, незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждений, перевозки, хранения, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинивших существенный вред или были совершены на территориях или объектах природно-заповедного фонда, или в других особо охраняемых лесах предусматривают, кроме штрафов в крупных размерах – от 17 000 до 34 000 гривен, уголовную ответственность – срок до 3 лет, от 3 до 5 лет, в случае тяжких последствий – от 5 до 7 лет).

Как накажут за незаконную вырубку леса в Украине?