За сколько метров от забора сажать деревья?

Новые государственные строительные нормы по градостроительству устанавливают минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Читайте также Время собирать польский гриб: где они растут и какие на вид

Норма касается только новых участков и дачных застроек, а значит старые деревья и кусты на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу 1 октября 2019 года.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

Согласно новым ДБН Б.2.2-12: 2019, расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 метр, до стволов деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

Так, если крона дерева в среднем диаметром 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Что предусматривает законодательство других стран?

В Украине действуют четкие нормы, которые регулируют расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с различными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.

Однако в других странах Европы нормы также достаточно строгие. Например, в Германии и Франции есть подробные правила по высоте деревьев и расстояния от границы.

У Франции расстояние до границы зависит от ожидаемого размера кроны взрослого дерева. Для небольших деревьев может быть достаточно 1 – 2 метров, а для больших это уже будет 5 – 10 метров.

расстояние до границы зависит от ожидаемого размера кроны взрослого дерева. Для небольших деревьев может быть достаточно 1 – 2 метров, а для больших это уже будет 5 – 10 метров. В США нормы могут отличаться от штата к штату, но в целом они менее строгие, чем в Европе. Однако там есть ограничения на высоту деревьев, особенно в городских районах. Обычно, минимальное расстояние от границы участка – от 2 до 5 метров. Но для больших деревьев, как дубы или клены, это расстояние может быть больше.

нормы могут отличаться от штата к штату, но в целом они менее строгие, чем в Европе. Однако там есть ограничения на высоту деревьев, особенно в городских районах. Обычно, минимальное расстояние от границы участка – от 2 до 5 метров. Но для больших деревьев, как дубы или клены, это расстояние может быть больше. В Азии нормы также разнообразны. В Японии, например, большое внимание уделяют эстетике, поэтому расстояние между деревьями определяется не только законами, но и традициями.

Как накажут за незаконную вырубку леса в Украине?